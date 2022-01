Več kot 500 tisoč Slovencev se je okužilo z omikronom

"Recimo, da je nediagnosticiranih oseb vsaj trikrat toliko kot diagnosticiranih," pravi Bojana Beović. Torej je realno število novih dnevnih okužb z novim koronavirusom trikrat višje od podatkov NIJZ. Kot kažejo izračuni Siol.net, to pomeni, da se je od 1. januarja 2022 do danes z omikronom okužilo vsaj 544.449 Slovencev.

"Ne govorimo o uradnih oziroma neuradnih podatkih. Gre za to, kako so podatki zajeti, se pravi, ali štejemo tiste, ki so pozitivni na PCR-testih, tiste, ki so pozitivni na hitrih antigenskih testih. Že ves čas epidemije pa vemo, da seveda vsi ljudje, ki imajo zelo blage znake, ne gredo na testiranje in je to razmerje vedno mnogokratnik," na vprašanje, koliko ljudi se dnevno res okuži z novim koronavirusom, odgovori predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović.

Po njenih besedah različnih študij, ki so jih na to temo opravili v tujini, ne moremo natančno prenesti na Slovenijo. "V vsakem okolju imajo ljudje drugačen odnos do tega, kdaj se gredo testirat in kako široko dostopno je testiranje. Recimo, da je nediagnosticiranih oseb vsaj trikrat toliko kot diagnosticiranih," pravi Beovićeva.

Omikron in imunost

"Ob intenzivnem širjenju omikrona bi bilo lahko to število še večje, ker so simptomi zlasti pri cepljenih in prebolevnikih zelo blagi," poudari Beovićeva. Ocenjevanje realnega števila novih okužb pa otežuje tudi število opravljenih testov. "Pri nas je delež opravljenih PCR-testov zelo visok, bistveno večji kot na primer v sosednji Italiji, kjer pa so sposobni opraviti veliko več testov, kar bi lahko pomenilo, da ne zajamemo vseh. Morda imamo tako več okuženih," pojasnjuje Beovićeva in dodaja, da povsod po svetu pričakujejo, da se bo omikron tako ali drugače dotaknil vsakogar.

"To je tudi razlog za špekulacije, da bi se epidemija lahko za nekaj časa umirila, saj bi omikron prinesel nekaj imunosti," je pojasnila Bojana Beović.

Kaj pravijo številke

Včeraj so v Sloveniji potrdili 16.571 okužb z novim koronavirusom. Če upoštevamo, da je nediagnosticiranih oseb vsaj trikrat toliko kot diagnosticiranih, bi lahko ocenili, da se je okužilo vsaj 49.713 ljudi (več o izračunu v spodnjem okvirju Kako smo izračunali število "realnih" okužb z omikronom?). To bi tudi pomenilo, da se je od 1. januarja do danes z omikronom okužilo že vsaj 544.449 Slovencev.

Hipotetično (pri izračunu nismo upoštevali projekcij Instituta Jožef Stefan in drugih strokovnih organizacij, ampak smo predvidevali, da se število novih potrjenih dnevnih okužb v prihodnih tednih ne bo spremenilo, kar niti teoretično ni mogoče) bi se z omikronom v naslednjih 30 dneh okužil še preostanek Slovencev. Izračun je Beovićeva komentirala takole: "Težko rečem, mogoče v 30 dneh, mogoče v dveh mesecih intenzivnega kroženja, a v takem času oziroma valu bi se lahko dotaknil vsakogar izmed nas. Pri nas nimamo kakšnih posebnih restriktivnih ukrepov, virus ima prosto pot in realno se lahko zgodi kaj takega."

Kako smo izračunali število "realnih" okužb z omikronom?

Za izračun realnega števila okužb z različico koronavirusa omikron smo uporabili uradno potrjeno število novih dnevnih okužb (vir: Covid-19 Sledilnik). Od tega števila smo potem glede na podatke Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano o razmerjih med sevi med potrjenimi okužbami odšteli število okužb z drugimi sevi koronavirusa (ker so ti podatki na voljo le do 15. januarja, smo pri izračunu od omenjenega datuma naprej uporabili enako razmerje med sevi, kot je bilo v tednu od 8. januarja do 15. januarja). Tako smo dobili število dnevnih okužb z omikronom. Te smo v zadnjem koraku pomnožili s tri, kar naj bi nam po besedah Bojane Beović prikazalo realno število okužb z omikronom od 1. do 28. januarja 2022.

Cena omikrona

"Skrbi nas cena tega. Vendarle nimamo dovolj zaščitene ranljive populacije, ki potrebuje hospitalizacijo. Če bi jo imeli, bi bila cena nizka," opozarja Beovićeva, ki pa tudi poudari, da v nekaterih evropskih državah omikron ni upravičil najbolj črnih scenarijev. Ponekod zato že sproščajo ukrepe. "A to so države, ki imajo precepljeno ranljivo populacijo. Mi se s tem ne moremo primerjati. Poleg tega je pri nas val omikrona prišel 14 dni pozneje in v teh hipu nismo tam, kjer je na primer Danska," opozarja Beovićeva.

O novi podrazličici omikrona BA.2, ki so jo potrdili tudi v Sloveniji, Beovićeva pravi, da je glede na hitro širjenje na Danskem očitno bolj kužna kot osnovna različica BA.1: "Prvi podatki sicer kažejo, da so cepiva enako zaščitna kot pri različici BA.1 in zdi se, da zaradi tega ne bo posebne panike."