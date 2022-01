Koronavirus v Sloveniji: številke letijo v nebo

Včeraj so neuradno potrdili 16.566 okužb, to je 6.706 več kot teden prej. To je drugi najslabši rezultat od začetka epidemije. Najslabši rezultat smo potrdili v torek, ko je bilo potrjenih 17.491 okužb z novim koronavirusom. Že celoten teden je delež pozitivnih testov več kot 70-odstoten.

Imamo peti val, omikron prevladujoč

"Covid ne popušča, imamo peti val. To so številke, ki so bile do nedavnega vsem nam nepredstavljive in bi v preteklosti pomenile ne samo zloma zdravstvenega sistema, ampak celotne družbe. Omikron je počasi sredi januarja postal prevladujoča različica, številke so šle v nebo. V bolnišnicah je vpliv omikrona drugačen, kot smo ga bili vajeni pred tem, sploh v primerjavi z delto. Najprej je udaril po zaposlenih, v nekaterih bolnišnicah je več kot 20 odstotkov zaposlenih na bolniškem dopustu. Enake težave so na primarnem sektorju, v laboratorijih in preostalih segmentih družbe. Hitrost širjenja omikrona je izjemna," je poudari koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta.