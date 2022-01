V Ljubljani odprli novo točko za testiranje

Zdravstveni zavod Zdravje je danes v Ljubljani vzpostavil novo točko za testiranje na okužbo z novim koronavirusom, in sicer v Vojašnici Edvarda Peperka. Z zavoda so sporočili, da tam izvajajo hitro in PCR-testiranje, na katerega se ni treba naročiti.

Kot so sporočili z Zdravstvenega zavoda Zdravje, je v vojašnici možnost brezplačnega PCR-testiranja brez naročanja po pozitivnem hitrem antigenskem testu in možnost opravljanja hitrega antigenskega testa prek točke "drive-in".

Testirna točka je odprta od ponedeljka do sobote med 8. in 18. uro ter v nedeljo med 9. in 14. uro, testiranje pa je brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem ali slovensko matično številko. V primeru PCR-testiranja pa je treba predložiti tudi fotografijo pozitivnega rezultata samotesta oz. ustrezno zaščiteno ploščico pozitivnega testa za samotestiranje.

Testiranje brez naročanja tudi pri Aleji

PCR-testiranje brez naročanja po novem ponuja tudi Nakupovalno središče Aleja Ljubljana Šiška, in sicer od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro, ob nedeljah pa med 11. in 17. uro. Izvaja se na zunanjem parkirišču nakupovalnega središča in je ločeno od dela, na katerem se izvajajo hitri antigenski testi, piše na spletni strani Aleje.

PCR-test je brezplačen za tiste, ki predložijo izvid pozitivnega hitrega antigenskega testa in osebni dokument. "Namesto osebnega dokumenta lahko oseba predloži tudi ustrezno potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču v Sloveniji oziroma da ima njegov delodajalec sedež podjetja v naši državi," so še navedli.

Ob tem so dodali, da je cena samoplačniškega PCR-testa 70 evrov.