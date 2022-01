Včeraj neuradno potrdili toliko okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so neuradno potrdili 13.717 okužb, kar je 3.423 več kot teden prej, ko so jih potrdili 10.294.

Spomnimo

V torek so v Sloveniji ob 22.924 opravljenih PCR-testih potrdili 17.491 okužb z novim koronavirusom, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To je bilo 4.799 okužb več kot pred tednom dni, ko jih je bilo potrjenih 12.293. Delež pozitivnih testov je bil76,3-odstoten.V torek smo zabeležili najslabši rezultat od začetka epidemije.