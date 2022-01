Covid-19 usoden za slavnega strica iz ozadja, ki ni verjel v covid-19

Olavo de Carvalho ni bil politik ali znanstvenik, temveč samooklicani astrolog in filozof. Trideset let je pisal za različne brazilske revije in časopise. Leta 2005 se je preselil v Richmond v ZDA in začel komentirati politiko in različne teme, ki mejijo na področje teorij zarot. Jair Bolsonaro, takrat še poslanec, se je za njegove ideje začel zanimati leta 2013, kmalu sta začela sodelovati. De Carvalho je bil znan po tem, da je bil v svojih razpravah pogosto zelo grob in se je zatekal k tako imenovanim napadom ad hominem, torej kritikam sogovornika in ne njegovih argumentov. Foto: YouTube / Posnetek zaslona