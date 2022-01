Naval na novi lokaciji za testiranje, posledično zastoji v prometu

Na odvzem brisov za PCR-testiranje se je treba predhodno naročiti. Izjema so učenci in dijaki.

Na odvzem brisov za PCR-testiranje se je treba predhodno naročiti. Izjema so učenci in dijaki. Foto: Reuters

Vstopna točka Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana za odvzem brisov za PCR-testiranje se od danes nahaja na novi lokaciji − na P+R parkirišču v Stanežičah. V dopoldanskem času je po poročanju medijev za določen čas prišlo tudi do zastojev na cesti Medvode−Ljubljana, trenutno gneče na sami lokaciji ni. Do 12. ure je bilo na PCR-test naročenih okoli 1400 oseb, število se bo bo tekom dneva še povečevalo.

Do danes se je vstopna točka za odvzem brisov nahajala v garažni hiši Stožice. Za spremembo lokacije so se odločili ravno zaradi boljše prometne pretočnosti ob povečanem številu odvzemov brisov.

Kot so navedli v ZD Ljubljana, je pritisk na vstopno točko že nekaj dni izjemen. V dopoldanskem času pa je na novi lokaciji za določen čas prišlo do zastoja zaradi velikega števila otrok, predvsem šolarjev, ki so bili ob testiranju na novi koronavirus v šolah pozitivni.

PCR-testov je dovolj

Z gnečo so se spopadli tako, da so avtomobile na parkirišču razvrstili v dodatne čakalne vrste. Ob tem pa še sporočili, da imajo na zalogi dovolj PCR-testov.

Odvzem brisov na novi lokaciji še naprej poteka na način "drive in", so še sporočili iz ZD Ljubljana. V primeru znakov okužbe z novim koronavirusom na testiranje osebo naroči osebni zdravnik. V primeru pozitivnega rezultata ob samotestiranju pa se osebe na PCR-test naročijo na telefonskih številkah 031 619 359 ali 031 619 255.

Učencem in dijakom se za PCR-test ni treba naročiti. Testiranje poteka od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.30, ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi med 12. in 14. uro.

Poklukar: Či, dlje je treba zagotavljati dostop do PCR-testov

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar, je zaradi porasta okužb in posledično pritiska na vstopne točke v pripravi spremenjen protokol PCR-testiranja. Več podrobnosti naj bi bilo znanih v prihodnjih dneh, je pa minister razkril, da bodo po protokolu kot zlati standard potrjevanja okužb s koronavirusom čim dlje skušali zagotavljati PCR-testiranje.

Ob tem o maksimalni zmogljivosti analize brisov PCR-testov v slovenskih laboratorijih ni želel govoriti, saj se kapacitete prilagajajo vsak dan. "Verjamem, da bodo naredili vse, tako Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano kot Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in drugi," je dejal. Po njegovih besedah so tudi epidemiologi enotni, da je treba čim dlje zagotavljati dostop do PCR-testiranja za vse, ki to potrebujejo.