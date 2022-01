To morate vedeti o novostih glede karantene

Izjeme od karantene na domu, ki veljajo že od 10. januarja, so za vse, ki so prejeli poživitveni odmerek, za vse, ki so bolezen preboleli pred desetimi dnevi in hkrati od tega ni preteklo več kot 45 dni, ter za vse, ki so bili polno cepljeni in so hkrati preboleli covid-19, je uvodoma povedal Janez Poklukar.

Janez Poklukar: Poleg že obstoječih izjem od karantene bodo od srede na tem seznamu tudi osebe zaposlene v zdravstvu, sociali ter vzgoji in izobraževanju. V kolikor bodo osebe v tesnem kontaktu, se bodo morale ob prihodu na delo testirati 7 dni zapored.

Po novem izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem bolezni covid-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na sars-cov-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

Izjema velja tudi za predšolske otroke, učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih v primeru, da je do visoko tveganega stika prišlo pri udeležbi pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti. Našteti se morajo prav tako vsakodnevno samotestirati v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika, razen v primeru, da je prišlo do večjega števila okužb v posameznem oddelku.

Drugih sproščanj ni na vidiku

Druga sproščanja ob visoki zasedenosti bolnišnic in številu okužb v državi ta hip niso mogoča, je še poudaril Poklukar. "Tveganje za dodatno spreminjanje oziroma sproščanje karanten bi bilo na podlagi spoznanj in vedenja stroke preveliko v tej fazi epidemije," je še dejal.

"Epidemiološka situacija ostaja resna, v Sloveniji in drugih delih Evrope številke še vedno naraščajo," pa je o trenutnem stanju dejal Mario Fafangel.

Stanje v bolnišnicah je stabilno, in razlika v primerjavi z delto je očitna, je še ponazoril Fafangel. Kljub temu ne smemo dopustiti, da bi se različica omikron nenadzorovano širila po državi, je dejal. Ključno ostaja obvladovanje širjenja virusa.

Tedensko več kot 40 tisoč karanten

"Upajmo, da bomo v nekaj tednih imeli boljše razprave, kako naprej z ukrepi in priporočili, a v tem hipu moramo virus obvladovati. Ključen ukrep pač ostaja karantena," je še dejal Fafangel.

Karantene so grob ukrep, a imajo veliko širši družbeno-socialni kontekst, je še izpostavil. Trenutno so številke karanten velikanske, epidemiologi jih izdajo tudi več kot 40 tisoč tedensko. Zato je minister Poklukar epidemiološko stroko že prejšnji teden pozval k razmisleku, ali lahko te pristope kakorkoli poenostavi. Rezultat so izjeme od karantene.

Spremembe pri samotestiranju učencev

Vlada je izdala tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom, ki bolj jasno določa izjemo od temeljne določbe, ki predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT.

Gre za izjemo 8. člena, ki določa, da morajo učenci opravljati testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe vzgojno-izobraževalnega programa, ali pa gre za testiranje s testi HAG za samotestiranje, na podlagi katerega se za učence uveljavi izjema od karantene na domu v skladu s predpisom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19, pri čemer se navedeno samotestiranje šteje tudi za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Z dopolnitvijo se določa izjema glede pogostnosti testiranja s testom HAG za samotestiranje za tiste učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih iz 8. člena odloka, ki se morajo vsakodnevno presejalno testirati v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika, namesto napotitve v karanteno na domu v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19.

Določa se pravica do nabave 20 testov HAG za samotestiranje na mesec.

Obenem osebam iz 8. člena ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno na domu v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti iz druge alineje 2. člena oziroma pogoj prebolevosti v kombinaciji s cepljenjem iz tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene, ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa, s čimer izkazujejo izpolnjen pogoj testiranja za uporabnika storitev, udeleženca ali prisotnega pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prve alineje drugega odstavka 3. člena tega odloka.

PCT pogoj obvezen za žičnice in v javnem potniškem prometu

Drugi odstavek 14. a člena in drugi odstavek 14. b člena se spreminjata z namenom poenotenja zapisa, in sicer tako, da se splošno določi, da mora uporabnik žičniških naprav in javnega prevoza potnikov predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. V tretjem in četrtem odstavku 14. b člena se ureja še pogoj registriranih sedežev v javnem prevozu potnikov.