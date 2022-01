V karanteni trikrat več oddelkov kot pred prazniki

V torek je bilo po podatkih sledilnika v karanteni 19.651 učencev in 12.808 dijakov. V karanteni je bilo tako okoli deset odstotkov vseh učencev in okoli 16 odstotkov vseh dijakov. Samo v osnovnih šolah so v torek med učenci potrdili 1.068 okužb, dodatnih 406 med zaposlenimi. V srednjih šolah so med dijaki potrdili 379 okužb, dodatnih 84 med zaposlenimi.

V vrtcih je bilo v torek v karanteni 171 oddelkov oziroma 2.446 otrok. Med otroki so v torek potrdili 74 okužb, 235 pa med zaposlenimi v vrtcih.

Šol ne bodo zapirali

Pred božično-novoletnimi prazniki je bilo 23. decembra v osnovnem šolstvu v karanteni 372 oddelkov, v srednjem pa 52 oddelkov. Od takrat je torej število oddelkov v karanteni naraslo za več kot trikrat.

Na ministrstvu so pred tednom dni izrazili pričakovanje, da se bodo razmere zaradi praznikov zaostrile, a zapiranje šol naj ne bi bil sistemski ukrep.