Kaj se dogaja v Sloveniji? To so novi podatki.

Po neuradnih podatkih so včeraj v Sloveniji potrdili 3.794 primerov okužbe z novim koronavirusom. To je 2.090 primerov več kot pred tednom dni. Uradne podatke še čakamo.

Podatki kažejo, da je število potrjenih primerov že 11. dan zapored višje kot pred tednom dni.

Prejšnjo sredo so opravili 5.107 PCR-testov in potrdili 1.704 primerov okužbe, kar pomeni, da je delež pozitivnih testov takrat znašal 33,4 odstotka.

V torek so ob 10.557 PCR-testih potrdili 4.068 primerov okužbe z novim koronavirusom. To je 2.205 primerov več kot prejšnji torek, ko so ob opravljenih 5.334 PCR-testih potrdili 1.863 okužb.