V šempetrski bolnišnici krepko prevladujejo necepljeni bolniki

Na covidnem oddelku šempetrske bolnišnice trenutno zdravijo 31 bolnikov, med njimi sta le dva cepljena proti covid-19, in to brez poživitvenega odmerka. Ob hitrem širjenju omikrona pa jih skrbi izpad kadra, zaradi česar iz delovnega procesa kmalu ne bodo izključili tistih, ki so bili v tveganem stiku, a ne bodo kazali nobenih simptomov bolezni.