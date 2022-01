V Izraelu potrdili največ okužb od začetka epidemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Izraelu so v torek potrdili skoraj 12 tisoč novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu od začetka epidemije covid-19.

Izraelske oblasti so danes sporočile, da so v torek v državi potrdili 11.978 okužb z novim koronavirusom. Prejšnji dnevni rekord, ki je znašal 11.344 novih okužb, so zabeležili 2. septembra lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Izraelu je aktivno okuženih skoraj 60 tisoč ljudi, pri čemer jih je hudo bolnih le 125, kažejo podatki izraelskega ministrstva za zdravje.

Premier državljane poziva k cepljenju

Premier Naftali Benet je v torek napovedal nadaljnjo rast števila okužb z novim koronavirusom in sodržavljane pozval k cepljenju proti covid-19.

Skoraj 4,3 od 9,4 milijona Izraelcev je sicer prejelo že tretji odmerek cepiva proti covid-19. Medtem so v državi začeli tudi že cepljenje s četrtim odmerkom. Cepijo ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, starejše od 60 let in zdravstvene delavce.