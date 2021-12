Boj za preživetje: prvi na svetu s četrtim odmerkom cepiva

V Izraelu za osebe, starejše od 60 let, zdravstvene delavce in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom priporočajo cepljenje s četrtim odmerkom cepiva proti covid-19, so v torek sporočili iz urada premierja. Izrael je prva država na svetu, ki bo začela razdeljevati četrti odmerek cepiva proti covid-19. Premier Naftali Benet je vse upravičence pozval, naj se cepijo.

Po priporočilih strokovne skupine za covid-19 je izraelski premier naznanil, da bodo v državi z visoko precepljenostjo začeli cepiti s četrtim odmerkom. Oseba lahko četrti odmerek cepiva prejme štiri mesece po tretjem cepljenju, poroča CNN. Kot so še sporočili iz urada premierja, odločitev o priporočilu za cepljenje s četrtim odmerkom ni bila lahka.

"Pravzaprav še nimamo podatkov o ravni imunosti, kot smo jih imeli, ko smo se odločili za tretji odmerek. Po drugi strani pa obstajajo res strašljivi podatki v preostalem svetu," je dejala profesorica Galia Rahav. Ob tem je dodala, da "v takšni situaciji, če ne ukrepaš takoj, zamudiš vlak".

V Izraelu nadaljujejo s pionirstvom

Bennet državljane poziva k cepljenju. "Pozivam vse, ki izpolnjujejo kriterije, ki so jih določili člani komisije. Pojdite in se cepite. Prevzemite odgovornost za zdravje in preživetje vseh nas. Cepiva rešujejo življenja," je dejal Benet. Dodal je, da gre za čudovito novico, ki bo ljudem pomagala premagati omikronski val, s katerim se sooča svet. Izpostavil je, da so bili državljani Izraela prvi na svetu, ki so prejeli tretji odmerek cepiva proti covid-19, zdaj pa, da nadaljujejo s pionirstvom tudi s četrtim odmerkom.

V državi je polno cepljenih le 59 odstotkov od 9,4 milijona Izraelcev. Polna precepljenost v tem primeru pomeni, da so osebe prejele tri odmerke ali pa še ni minilo šest mesecev od drugega odmerka cepiva. Po navedbah ministrstva za zdravje okoli 32 odstotkov prebivalstva še ni prejelo niti prvega odmerka.

V Izraelu se je novembra končal četrti val okužb s koronavirusom, vendar v zadnjem času število okužb ponovno narašča. Država se pripravlja na porast primerov, ki jih povzroča različica omikron, s katero je bilo doslej okuženih približno 200 Izraelcev, enako sumijo še za nekaj sto primerov.

Od danes veljajo omejitve potovanj

Izrael je pred tem sporočil, da je ZDA, Kanado, Nemčijo in več drugih držav dodal na svoj rdeči seznam, na katerem je približno 50 držav, v katere Izraelci začasno ne morejo potovati. Na seznamu so tudi Francija, Velika Britanija in večina afriških držav. Omejitve potovanj so začele veljati danes in bodo v veljavi vsaj do 29. decembra.