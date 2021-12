Omikron je v ZDA že prevladujoča različica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odkar so omikron novembra prvič potrdili v Južni Afriki, se je razširil že v več deset držav in s tem razblinil upanje, da je najhujšega v pandemiji konec.

Odkar so omikron novembra prvič potrdili v Južni Afriki, se je razširil že v več deset držav in s tem razblinil upanje, da je najhujšega v pandemiji konec. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Omikron je v ZDA že postal prevladujoča različica novega koronavirusa, v preteklem tednu je predstavljal nekaj več kot 73 odstotkov novih primerov, je v ponedeljek sporočil ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). V nekaterih delih ZDA, zlasti na severozahodu in jugu, omikron predstavlja celo že več kot 90 odstotkov okužb.

Podatki temeljijo na tednu, ki se je končal v soboto. V predhodnem tedenskem obdobju je omikron predstavljal le 12,6 odstotka okužb v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slabe napovedi glede omikrona za prihodnje mesece

Vodilni zdravstveni svetovalec ameriškega predsednika Josepha Bidna Anthony Fauci je zaradi hitrega širjenja omikrona v nedeljo posvaril pred slabimi napovedmi za prihodnjih nekaj mesecev. "Z omikronom nas čaka nekaj težkih od tednov do mesecev," je dejal.

Prav danes bo glede covid-19 imel nagovor tudi Biden. Kot je napovedala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, predsednik v odziv na porast primerov ne namerava zapirati države. Z Američani naj bi bil "neposreden in jasen" o prednostih cepljenja, predstavil naj bi ukrepe za okrepitev dostopa do cepljenja in testiranja.

Omikron se širi hitreje kot delta

Odkar so omikron novembra prvič potrdili v Južni Afriki, se je razširil že v več deset držav in s tem razblinil upanje, da je najhujšega v pandemiji konec. Glede na prve kazalnike sicer ne povzroča hujše bolezni kot delta - še vedno prevladujoča različica -, naj bi se pa hitreje širil in v določeni meri zaobšel imunost po cepljenju.

ZDA je že poleti prizadel hud val koronavirusne različice delta. Septembra je nato število okužb padlo, a od sredine oktobra se znova viša, številke so visoke zlasti v zadnjih dneh.

Do zdaj se je glede na prvotno shemo cepljenja v celoti cepilo okrog 61,5 odstotka prebivalcev. Poživitveni odmerek je prejelo nekaj manj kot 30 odstotkov ljudi.