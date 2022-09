Kmalu začetek cepljenja z omikronu prilagojenimi cepivi

V Sloveniji bo predvidoma od prihodnjega tedna dostopno cepljenje proti covid-19 z novimi cepivi podjetij Pfizer in Moderna, ki sta prilagojeni prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron. Cepiva bodo namenjena cepljenju s poživitvenimi odmerki. Prvi odmerki prilagojenih cepiv so že v Sloveniji, so sporočili z NIJZ.

✅ Vsa cepiva zagotavljajo boljši odziv protiteles, ki nevtralizirajo različico omikron in njene podrazličice.



✅ Izvajalci so lahko nova cepiva že naročili. NIJZ bi lahko že v naslednjem tednu dostavilo naročeno. — Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) September 9, 2022

Nacionalna koordinatorica cepljenja Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je na novinarski konferenci dejala, da sta prilagojeni cepivi Pfizerja in Moderne registrirani za uporabo pri osebah, ki so starejše od 12 let in so bile pred tem osnovno cepljene. Povedano drugače, prilagojena cepiva bodo namenjena le cepljenju s poživitvenimi odmerki cepiv, ne pa tudi osnovnemu cepljenju.

Kot je spomnila, je cepljenje s prilagojenimi cepivi omenjenih podjetij prejšnji petek odobrila Evropska komisija, potem ko jih je pred tem odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema).

Cepljenje svetujejo predvsem ogroženim skupinam

Kljub prihodu prilagojenih cepiv se priporočila posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ ne spreminjajo, je poudarila. Ta cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom cepiv proti covid-19 priporoča skupinam s tveganjem za težji potek bolezni - ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem v domovih starejših in vsem starejšim od 60 let: "Cepljenje je predvsem priporočljivo za ogrožene skupine, pri katerih je od zadnjega cepljenja minilo več kot šest mesecev."

Vsem starejšim od 60 let sicer priporoča, da se pred jesensko-zimsko sezono respiratornih obolenj cepijo z vsaj enim odmerkom cepiva proti covid-19.

Začetek cepljenja predvidoma konec prihodnjega tedna

Prvi odmerki prilagojenih cepiv so že v Sloveniji, so za STA potrdili na NIJZ. Slovenija lahko septembra po njihovih navedbah skupaj računa na od 500 tisoč do 700 tisoč odmerkov odmerkov takih cepiv.

Izvajalci lahko prilagojena cepiva naročajo v tem tednu, NIJZ pa jim jih bo dostavil predvidoma v prihodnjem tednu. Iz Zdravstvenega zavoda Zdravje so že sporočili, da bodo cepljenje s Pfizerjevim prilagojenim cepivom predvidoma začeli konec prihodnjega tedna. Cepljenje bo pri njih mogoče po predhodnem naročilu.

Klinične študije kažejo, da prilagojeni cepivi Pfizerja in Moderne zagotavljata višjo raven protiteles, ki nevtralizirajo različico omikron in tudi njene podrazličice, je dejala koordinatorica cepljenja. Omenjeni cepivi sta sicer prilagojeni podrazličici omikrona BA.1, ki v Sloveniji ni več prevladujoča - trenutno v Sloveniji prevladuje podrazličica BA.5.

Ema je avgusta sporočila, da namerava jeseni odobriti tudi cepivo podjetja Pfizer, ki je prilagojeno za zaščito pred podrazličicama BA.4 in BA.5 različice omikron. Kdaj bo tako cepivo odobreno, ni znano, nekateri pričakujejo, da bi bilo lahko odobreno v prihodnjih tednih, a je vse odvisno od Eme, pravi koordinatorica Grgič Vitkova.

Na vprašanje, ali naj posamezniki raje počakajo na prihod cepiva, prilagojenega podrazličici omikrona BA.5, je Grgič Vitkova odgovorila, da tudi dozdajšnja cepiva, prilagojena prvotni različici, dobro ščitijo pred težjim potekom bolezni. Za posameznike iz ranljivih skupin, še posebej tiste, ki so se zadnjič cepili pred več kot pol leta, glede na priporočila posvetovalne skupine NIJZ čakanje torej ni smiselno. Foto: STA

Po njenih besedah se nekateri od tistih, ki so se poleti že cepili z drugim poživitvenim odmerkom prvotnih cepiv, zdaj želijo cepiti še s poživitvenim odmerkom prilagojenih cepiv. Smiselno je, da počakajo vsaj tri mesece od zadnjega cepljenja, je dejala.

Na vprašanje, ali je tovrstno cepljenje z že tretjim poživitvenim odmerkom sploh dovoljeno, je odgovorila, da se v prihodnje poživitvenih odmerkov cepiv proti covid-19 najverjetneje ne bo več "štelo", pač pa bo cepljenje priporočeno pred vsako sezono respiratornih obolenj.