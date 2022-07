Zelena luč cepivu za novo "grožnjo svetovnemu javnemu zdravju"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

WHO opozarja, da je je tveganje za okužbo z opičjimi kozami največje v Evropi. Foto: Reuters

Kmalu bo na voljo cepivo proti opičjim kozam danskega farmacevta Bavarian Nordic. Kot poroča Reuters, so danes iz podjetja sporočili, da je evropska komisija Dancem prižgala zeleno luč za prodajo cepiva Imvanex. Blagoslov evropske komisije je bil sicer pričakovan, saj je Evropska agencija za zdravila že prejšnji petek predlagala odobritev cepiva.

Opičje koze je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v soboto razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Generalni direktor WHO je ob tem dejal, da je tveganje za okužbo največje v Evropi. Glede na podatke iz sobote so okužbe z opičjimi kozami potrdili v 75 državah, okužilo se je vsaj 16 tisoč oseb. Pet oseb je zaradi okužbe izgubilo življenje.