Za odsotnost Đokovića obtožujejo podjetje, ki razvija cepivo

Novak Đoković je svoj zadnji turnir letos igral v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

Ker nima vstopa v ZDA, ne more igrati

Turnir OP ZDA, zadnji turnir za grand slam, je tik pred vrati. Ena od glavnih tem turnirja pa je še vedno Novak Đoković, ki zaradi pravil ne more vstopiti v ZDA. Nekdanji prvi igralec sveta je na družbenih omrežjih svetovni javnosti sporočil, da ne bo odpotoval v New York, kjer bi si želel na enem največjih teniških turnirjev.

"Na žalost to leto ne bom tekmoval v New Yorku. Hvala mojim navijačem za vso ljubezen in podporo. Vsem igralcem želim uspešen turnir. Še naprej bom ohranjal svoja formo in optimizem. Veselim se že novih turnirjev. Kmalu se vidimo," je zapisal Đoković.

Razlog za to pa so pravila, ki trenutno veljajo za vstop tujcev v ZDA. Ti morajo biti polno cepljeni, če želijo vstopiti v državo, medtem ko so za državljane ZDA sprostili ukrepe. To pomeni, da imajo cepljeni in necepljeni državljani ZDA iste pravice. To pa v primeru OP ZDA pomeni, da bo na turnirju lahko igral necepljen igralec ali igralec.

Novak Djokovic not welcome at the US Tennis Open. I wonder who is really behind that stupid decision.#Djokovic #USTennisOpen #ModernaOpen pic.twitter.com/waRoThWkMm — Con Murphy (@ConMurphyCarlow) August 28, 2022

Je imelo podjetje Moderna res prste vmes?

To je med navijači Novaka Đokovića dvignilo kar nekaj prahu, nekateri od njih namigujejo, da je imelo v primeru Đokovića prste vmes tudi podjetje Moderna, ki je eden od glavnih proizvajalcev cepiva proti covid-19. Prepričani so, da je imelo podjetje Moderna pomembno vlogo, da Đokovič ne more igrati na turnirju. Na dan je namreč prišla informacija, da je podjetje Moderna eno od sponzorjev turnirja. Moderna bi rada gledalcem pokazala, da je v času epidemije naredila veliko več kot le razvila cepivo.

Just imagine Novak Djokovic, by far the most famous worldwide athlete who’s not COVID vaccinated, holding the US Open trophy with Moderna, who’s only product is a COVID vaccine, as a sponsor in the background.



It’s not rocket science why the USTA didn’t apply for an exemption. — Jason (@Certinfy) August 25, 2022

V času turnirja bodo imeli na prizorišču stojnico

Ob tem upajo, da se bo razširila ozaveščenost o cepivu mRNA. Moderna bo imela na prizorišču turnirja stojnica in na ta način spodbujala ljudi, da obiščejo njihovo spletno stran in izvejo več o virusu ter o tem, kako se z njimi spopasti.

Ljubitelji tenisa se na družbenih omrežjih sprašujejo, kako bi bilo videti, če bi igralec, ki se ne želi cepiti, zmagal OP ZDA. Torej turnir, ki ga sponzorira podjetje, ki je najbolj znano po cepivu proti covid-19. To bi lahko na nek način škodilo ugledu podjetja Moderna.

Novak Đoković je že pred časom izjavil, da se ne želi cepiti in se v prihodnosti tudi ne namerava. Prav tako je poudaril, da je na račun tega pripravljen žrtvovati vsak teniški turnir in lovoriko.

Novak Djokovic traveled to Istanbul for the game Turkey vs Serbia #FIBAWCQpic.twitter.com/4djkZmmBQg — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 28, 2022

Novaku ni prav nič dolgčas

Beograjčanu pa v teh dneh ni dolgčas. Nole je znan kot velik ljubitelj košarke in v nedeljo zvečer smo ga lahko videli v Istanbulu, kjer si je ogledal košarkarsko tekmo med reprezentancama Srbije in Turčije. Tekmo so na koncu dobili Srbi z izidom 97:72.

Novak Đoković ob igrišču košarkarske tekme Foto: Guliverimage