Žreb: Juvanova na US Opnu še čaka, Zidanškova proti Američanki

Prireditelji zadnjega teniškega turnirja za grand slam so opravili žreb glavnega tekmovanja. V ženski konkurenci so s posebno pozornostjo pričakovali žreb za domačo zvezdnico Sereno Williams na verjetno zadnjem nastopu v New Yorku, dobila je Črnogorko Danko Kovinić.