Danes bo dokončno znano, ali bo teniški igralec Novak Đoković igral na OP ZDA. Po zdajšnjih pravilih ZDA Srb ne more vstopiti v državo in posledično igrati na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam.

Že vse od Wimbledona se v javnosti ugiba, ali bo Novak Đoković lahko igral na letošnjem OP ZDA. Po zadnjih informacijah je bolj kot ne jasno, da ima eden najboljših teniških igralcev vseh časov zelo malo možnosti za igranje v New Yorku.

Novak Đoković je že pred časom izjavil, da se noče cepiti in da se v prihodnosti tudi ne namerava. Prav tako je poudaril, da je na račun tega pripravljen žrtvovati vsak teniški turnir in lovoriko. Vse kaže, da tudi tokrat ne bo prelomil svoje obljube.

Pravila za tujce niso spremenili

Đoković namreč še vedno čaka, ali mu bodo ameriške oblasti dovolile vstop v ZDA kot necepljeni osebi in mu s tem omogočile "napad" na dvaindvajseto lovoriko na turnirjih za grand slam.

Po trenutnem zakonu tujci ne smejo vstopiti v ZDA, če nimajo potrdila o cepljenju. Možnosti, da bi to danes spremenili, je zelo malo. Pred dnevi je posvetil žarek upanja, saj so izenačili status cepljenih in necepljenih državljanov ZDA. A pravila za tujce niso spremenili. Potem ko je ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni sprejel končno odločitev o pogojih za tujce, ki želijo vstopiti v ZDA, so možnosti za Beograjčana zelo majhne.

Novaka Đokovića smo lahko videli v Stožicah na prijateljski tekmi med Srbijo in Slovenijo. Bo Srb, če ne bo igral na OP ZDA, srbske košarkarje spremljal tudi na EP? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Časa je le še nekaj ur

Lahko bi zanj naredili izjemo, a za to je zelo malo možnosti. Še zelo živa je zgodba z OP Avstralije, ko je 35-letni teniški igralec dvakrat pravico iskal na avstralskem sodišču. Na koncu je moral po odločitvi sodišča pripraviti kovčke in zapustiti Avstralijo.

Žreb za glavni del turnirja OP ZDA je na sporedu ob 18. uri po slovenskem času. Če do takrat ne bo dobil dovoljenja, Đoković zagotovo ne bo igral.

John McEnroe, legendarni Američan, je na strani Srba. Foto: Reuters

Mnenja glede tega so različna. Nekateri, med njimi tudi nekdanji ameriški teniški igralec John McEnroe, menijo, da bi morali spoštovati osebno odločitev Đokovića in mu pustiti igrati. Drugi so proti temu. Trenutno je položaj v ZDA res nekoliko nenavaden, saj necepljeni ameriški igralci lahko igrajo na turnirju, medtem ko tujcem tega ne dovolijo.