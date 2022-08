Đoković bo čakal do zadnjega, a škoda je lahko velika

Novak Đoković bo upal do konca. Torej, da bi v ZDA spremenili pravila in da bo lahko pripotoval v New York.

Foto: Reuters Organizatorji turnirja še zdaj niso sporočili, ali se bodo v prihodnjih dneh spremenila pravila glede udeležbe tujih teniških igralcev. Tujci, ki niso polno cepljeni, namreč ne smejo vstopiti v ZDA. Med njih spada tudi Novak Đoković.

Novak Đoković je že pred časom izjavil, da se ne želi cepiti in se v prihodnosti tudi ne namerava. Prav tako je poudaril, da je na račun tega pripravljen žrtvovati vsak teniški turnir in lovoriko. In očitno je, da tudi tokrat ne bo prelomil svoje besede.

Če se do četrtka do 18. ure, ko je na sporedu žreb, pravila za vstop v ZDA ne bodo spremenila, potem 21-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam ne bomo gledali v New Yorku. Podoben scenarij smo videli že na turnirju v Indian Wellsu, ko se je Beograjčan umaknil tik pred začetkom žreba. Čeprav je vse manj upanja, da bi trikratni zmagovalec OP ZDA igral, se 35-letni teniški igralec v Beogradu vseeno pripravlja, kot da bo igral na turnirju.

Kratko bodo potegnili tako igralec kot tudi organizatorji turnirja, saj je Đoković velik magnet za ljubitelje tenisa. Na račun Novaka bi organizatorji lahko zapolnili še marsikateri sedež na tribunah. Tako pa se vse bolj zdi, da ne bo mogel pripotovati v Flushing Meadows.

Ker ni cepljen, je Beograjčan v letošnji sezoni plačal visok davek. Nikoli ne bo šla v pozabo njegova kalvarija v Avstraliji, kjer so se po dveh sodnih obravnavah odločili, da mora zapustiti Avstralijo, s tem pa tudi OP Avstralije, kjer je dosegel največ uspehov.

Ker ni igral v Avstraliji, je izgubil dva tisoč točk. Turnir v Wimbledonu je zmagal, a ker letos tam niso podeljevali točk, je spet izgubil dva tisoč točk. Če ga ne bo na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam, bo izgubil še dodatnih 1.200 točk. To bi pomenilo, da bi lahko izpadel iz prve deseterice. Nazadnje je bil Nole zunaj deseterice uvrščen julija leta 2018.

Če v račun vzamemo, da je moral Novak preskočiti kar nekaj turnirjev na severnoameriški turneji, je na ta račun izgubil še veliko več točk. OP ZDA se začne 29. septembra, žreb pa je v četrtek, 25. avgusta. Čez dva dni bo že vse jasno.

V najslabšem možnem scenariju bo lahko zaigral šele 14. septembra v Davisovem pokalu v Valencii.

Legendarnemu Američanu se zdi ta poteza smešna

V tej zgodbi je mnogo podpornikov, a tudi nasprotnikov Novaka Đokovića. Eden glavnih zagovornikov je legendarni John McEnroe, ki misli, da je to povsem nepošteno do Đokovića. "Mislim, da je to smešno. Jaz bi se cepil in šel igrat, ampak on ima zelo močno stališče in to bi morali spoštovati."

"V tem trenutku, ko pandemija traja že dve leti in pol, menim, da ljudje na vseh koncih sveta o tem vedo veliko več. In ideja, da ne more pripotovati sem, ker bi rad igral, je zame smešno," je za Eurosport povedal McEnroe.