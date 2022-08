Iskrena Tamara Zidanšek: Včasih bi si želela več časa zase

Letos še ni našla pravega počutja, a upa, da bo šla krivulja navzgor

Letošnja sezona se za slovensko igralko ni odvijala po njeni željah. To se nenazadnje pozna tudi na lestvici WTA, na kateri je v letošnji sezoni izgubila kar nekaj mest. Trenutno je 82. igralka sveta, bila pa je že na 22. mestu. Letošnjo sezono je dobro začela, potem pa je potrebovala kar nekaj časa, da je našla prave občutke in počutje.

"Do zdaj se še ni zgodilo, da bi igrala na turnirju, na katerem bi bila zadovoljna s počutjem in zadovoljna s pripravljenostjo. Sredina sezone je bila malo slabša, ampak pri vseh so vzponi in padci. Upam, da bo zdaj po padcu prišla krivulja navzgor," je za Tenis Slovenija uvodoma povedala Zidanškova.

Po nekaj porazih je bila načeta tudi njena samozavest. Foto: Reuters

Vrnitev ni lahek proces

Priznala je, da so težave nanjo vplivale tudi psihološko. Dejala je, da vsak poraz ne bi smel vplivati nanjo, a vseeno deluje na samozavest igralke.

"Izgubiš na eni tekmi, izgubiš na drugi tekmi in si rečeš, saj je samo tekma. To ne sme vplivati, vsaj ne bi smelo. Greš na turnir in izgubiš, greš na drugi turnir in izgubiš. To ti začne malo načenjati samozavest. A moraš ostati močen," je razlagala 24-letna slovenska teniška igralka, ki poudarja, da se moraš znati iz tega tudi izvleči.

"To ni lahek proces, ko se sam s seboj prepiraš in trudiš. Čeprav sem zdaj drugič prebolela koronavirus, mislim, da mi je v zadnjem mesecu in pol uspelo odklopiti in se resetirati ter preklopiti na neko boljše mentalno stanje, boljše počutje. Upam, da je to to."

Večkrat bi potrebovala odklop Foto: Guliverimage

Zidanškova se je dotaknila tudi napornega ritma v življenju teniške igralke in ob tem povedala, da bi si morala vzeti več časa zase. A to se na teniški turneji na da vedno, zato skuša najti pravo ravnovesje.

"Enim odgovarja, da se iz tedna v teden selijo po teniških turnirjih, jaz pa bi si rada vzela več časa. Ampak včasih ne moreš, zato je treba najti zdravo razmerje med tem, kar ti potrebuješ za tenis, in kar tebi odgovarja kot osebi. Težko je najti ravnovesje med tem, da boš ostal miren in zadovoljil svoje potrebe kot oseba, in tem, da se boš odrezal v tem, kar delaš. Ves čas se išče to ravnotežje. Mislim, da bi večkrat potrebovala tak odklop, ki sem ga imela v zadnjem mesecu in pol. Mogoče se bom iz tega kaj naučila, bomo pa videli, kako se bodo stvari odvijale. Menim, da treningi in turnirji niso tako naporni, kot so potovanja in čakanja."

Veseli se domačega turnirja v Portorožu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vesela, da bo tudi letos lahko igrala doma

Zdaj jo čaka OP ZDA, potem pa se Zidanškova seli v Evropo, kjer jo najprej čaka domači turnir Zavarovalnica Sava Portorož. "To, da imamo drugo leto zapored turnir WTA 250, je res nekaj posebnega. Najprej smo že lani mislili, da bo turnir WTA125k, pa je bil potem višje ravni. Tudi letos je tako. Res je lepo, da imamo dekleta priložnost izkusiti takšen turnir doma," je dejala Zidanškova, ki se veseli tudi nastopa za reprezentanco. Slovenijo novembra čaka pomemben dvoboj v pokalu BJK proti Kitajski.