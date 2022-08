Zgodba Đokovića: Spet je zmagala politika

Novak Đoković je v četrtek sporočil, da ne bo igral na OP ZDA. Zvečer so ga ljubitelji športa lahko videli s sinom Stefanom na košarkarski tekmi med Srbijo in Grčijo.

Novak Đoković je v četrtek sporočil, da ne bo igral na OP ZDA. Zvečer so ga ljubitelji športa lahko videli s sinom Stefanom na košarkarski tekmi med Srbijo in Grčijo. Foto: Guliverimage

Razlog, da Novak Đoković ne bo igral na teniškem OP ZDA, je njegovo neizpolnjevanje pogojev za vstop v ZDA. Tamkajšnja pravila velevajo, da morajo biti tujci, ki želijo vstopiti v ZDA, polno cepljeni. Pravzaprav je trenutni položaj nenavaden, saj domači igralci, ki niso cepljeni, lahko igrajo, medtem ko tuji igralci sploh ne morejo vstopiti v državo.

Kapetan ameriške reprezentance na strani Srba

Športna in tudi svetovna javnost je bila glede tega primera že od začetka razdeljena. Eni so se postavili na stran Beograjčana, medtem ko drugi menijo, da se je treba držati pravil in da Đoković nikakor ne sme igrati.

Eden izmed tistih, ki 21-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam odkrito podpirajo, je Mardy Fish. Ta je danes kapetan ameriške reprezentance v Davisovem pokalu in je bil nekdaj zelo uspešen igralec. Na družabnem omrežju je zapisal: "Spet je zmagala politika. Žal mi je, Novak Đoković."

Za mnenje so vprašali tudi Casperja Ruuda, norveškega teniškega igralca. Ruud je priznal, da mu je žal, da se je spet vmešala politika, ampak zaradi tega ne bo jokal, saj je raje osredotočen na svojo kariero.

"To je individualni šport, tako da bodo igralci najprej pomislili nase. In če sem iskren, o tem ne govorimo kaj dosti," je uvodoma povedal trenutno sedmi igralec sveta in dejal, da mu je žal, da je Novaku pot prekrižala politična odločitev.

Ob tem je izpostavil tudi dvoboj za osvojitev največ turnirjev za grand slam. Rafael Nadal in Novak Đoković se borita, kdo bo imel več lovorik. Prvi ima 21 lovorik, Nole pa ima eno manj. "Mislim, da bi to lahko bilo v interesu države. Đoković jih je tam že kar nekaj osvojil in zaradi njega je prišlo kar nekaj gledalcev. Je velika zvezda, imeti v finalu njega in Rafo je epsko, saj vsi vedo, kaj je v igri. Mislim, da je to zelo žalostno, ampak zaradi tega ne bom jokal," je še povedal 23-letni Norvežan.

"Samo počakajte in videli boste"

Romunska teniška igralka Andreea Prisacariu, ki je znana kot velika navijačica Novaka Đokovića, se je prav tako oglasila na družbenih omrežjih. Ta je zapisala, da srbskega teniškega igralca največji uspehi še čakajo. "On se šele pripravlja, da spiše zgodovino. Samo počakajte in videli boste,2 je zapisala 351. igralka sveta.

Novak Đoković na košarkarski tekmi s sinom Stefanom.

V četrtek je ob igrišču stiskal pesti za srbske košarkarje

Novak Đoković se je nekaj ur za tem, ko je sporočil, da ga ne bo na OP ZDA, pojavil na kvalifikacijski košarkarski tekmi za svetovno prvenstvo med Srbijo in Grčijo. Tokrat je bil z njim tudi sin Stefan. Novak je v svojem sporočilu zapisal, da bo še naprej vzdrževal formo in da se bo kmalu spet pojavil na igrišču. Đoković bo zaigral na finalnem turnirju v Davisovem pokalu, ki se začne 13. septembra.