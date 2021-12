Odobrili še eno cepivo proti covid-19

EMA je Novavaxovo cepivo odobrila za uporabo pri starejših od 18 let, v dveh odmerkih v razmiku treh tednov. Analize so pokazale, da je cepivo 90-odstotno učinkovito, stranski učinki pa blagi ali zmerni, so sporočili iz agencije.

Novavaxovo cepivo je peto odobreno, vsebuje nanodelce proteina S

To je peto odobreno cepivo, predhodno je EMA odobrila cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, Moderne, AstraZenece ter Johnsona & Johnsona. V nasprotju s preostalimi štirimi to cepivo temelji na proteinih.

Vsebuje laboratorijsko proizvedene nanodelce proteina S, ki je sicer na površini novega koronavirusa. Ko oseba prejme cepivo, imunski sistem te delce proteina prepozna kot tuje in razvije naravno zaščito pred njimi, to so protitelesa in celice T.

Poživitveni odmerek Moderne za 37-krat okrepi protitelesa proti omikronu

Farmacevtsko podjetje Moderna je danes sporočilo, da se je tretji odmerek njihovega cepiva proti covid-19 v laboratorijskih testih izkazal za učinkovitega proti novi koronavirusni različici omikron. Poživitveni odmerek tega cepiva v količini 50 mikrogramov je v primerjavi z ravnjo po dveh odmerkih okrepil raven protiteles proti omikronu za 37-krat.

Moderna, ki ugotavlja, da zgolj dva odmerka njenega cepiva zagotavljata nizko zaščito pred omikronom, je poleg tega testirala odziv protiteles po prejetju poživitvenega odmerka v količini 100 mikrogramov. Kot kažejo prve ugotovitve, se je po tovrstnem odmerku raven protiteles povišala celo za 83-krat, je na spletni strani zapisalo podjetje.

Poživitveni odmerek Moderne le polovični

Sto mikrogramov sicer trenutno znaša tako prvi kot drugi odmerek tega cepiva, medtem ko je poživitveni, tako v EU kot tudi v ZDA, odobren kot polovični, 50-mikrogramski odmerek.

Zadnji podatki o učinkovitosti tretjega odmerka cepiva proti omikronu temeljijo na laboratorijskem testiranju krvi ljudi, ki so prejeli poživitveni odmerek proti psevdovirusu, ki je podoben omikronu, in še niso bili deležni presoje drugih neodvisnih strokovnjakov.

Podjetje Moderna razvija cepivo, prilagojeno različici omikron

Moderna bo sicer še naprej razvijala tudi posebno cepivo, prilagojeno omikronu, ki naj bi do klinične faze testiranja prišlo v začetku prihodnjega leta. A kot poudarjajo pri podjetju, glede na hitrost širjenja omikrona, poživitveni odmerek trenutno razvitega cepiva za zdaj ostaja "prva obrambna linija" podjetja proti tej različici.

Tudi vodilni predstavnik Moderne Paul Burton, ki ga navajajo tuje tiskovne agencije, je poudaril, da je trenutno na voljo osnovno cepivo. "Je zelo učinkovito in izjemno varno. Mislim, da bo ljudi ščitilo med bližajočimi se prazniki in zimskimi meseci, ko bomo priča hudemu pritisku omikrona," je dejal.

ECDC: Različica omikron je prisotna v 28 državah



Od preteklega četrtka do nedelje so v evropskih državah potrdili še nekaj več kot 1.500 novih primerov koronavirusne različice omikron, skupaj v 28 državah že 4.691, je danes sporočil Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni. Smrtnega primera med okuženimi s to različico, ki je na primer v Veliki Britaniji že prevladujoča, še niso zaznali. O največ, 2.060 primerih poročajo iz Norveške, na Danskem so skupno potrdili 14.700 primerov, v Angliji pa je omikron že prevladujoča različica. Število primerov omikrona v Sloveniji ostaja deset.