Pismo premierja Janeza Janše, ki ga je poslal vsem državljanom in v katerem jih prosi za odgovornost in cepljenje, tiste, ki so že polno cepljeni, pa, da se cepijo še tretjič, ker lahko nova različica virusa omikron, kot opozarjajo tudi epidemiologi v bolj precepljeni Nemčiji, naglo okuži veliko ljudi, paralizira zdravstveni sistem in tudi druge ključne državne infrastrukturne sisteme, je v politiki in medijih sprožilo burne odzive. Premierju očitajo, da je vdrl v zasebnost ljudi z brskanjem po imenikih, ko je poslal pismo državljanom. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je danes sporočila, da je sprožila celo inšpekcijski nadzor "glede obdelave osebnih podatkov pri pošiljanju pisma vsem državljanom". Objavljamo prvi odziv predsednika vlade na očitke.

Da je za pismom premierja državljanom, v katerem jih poziva k cepljenju in odgovornemu ravnanju, "srhljiva zloraba osebnih podatkov", je na družabnem omrežju med prvimi zapisal vodja poslanske skupine opozicijske Levice Matej T. Vatovec. Tako:

A se še komu zdi srhljivo, da ima PV naslove vseh prebivalk in prebivalcev države? pic.twitter.com/b1w3dlhrwE — Matej T. Vatovec (@Matej_T_Vatovec) December 17, 2021

A v največjih medijih to še ni zelo odmevalo. So pa na naslovnice uvrstili sporočilo s podobno vsebino Inštituta 8. marec, ki ga vodi znana politična aktivistka Nika Kovač. Ta predsedniku vlade podobno očita osebno brskanje za naslovi državljanov, ko je vsem pošiljal pismo. Trditev, da je to sporno, ker naj bi naslove iskal premier osebno, so na naslovnici portala največje televizije POP TV objavili tako:

Ideja, da bi katerikoli predsednik vlade sam iskal in si ogledoval milijone naslovov, je neresna. Do takšnega naslova so uredniki na POP TV prišli, ker so povzeli sporočilo že prej omenjenega Inštituta 8. marec, ki je informacijsko pooblaščenko vprašal: "Na kakšen način in na kakšni pravni podlagi je predsednik vlade lahko dostopal do centralnega registra prebivalstva in katere naloge iz svoje pristojnosti pri tem izpolnjuje kot predsednik vlade?"

Od kod podatek o "osebnem dostopanju", do zdaj niso pojasnili.

Odziv: Predsednik vlade je pismo poslal vsem, brez kakršnekoli selekcije

Na opozicijske kritike o srhljivem vdoru v zasebnost in na medijska ugibanja, da je v registrih predsednik vlade osebno brskal za naslovi državljanov, zaradi katerih je informacijska pooblaščenka medtem že sprožila inšpekcijski nadzor, so se iz kabineta premierja odzvali tako:

"Predsednik vlade je pismo poslal vsem polnoletnim državljanom brez kakršnekoli selekcije in brez vpogleda v evidence. Razlogi za njegovo odločitev so vsem dobronamernim popolnoma pojasnjeni v pismu samem. Za vse ostale pa prilagamo dve sliki, ki ne dopuščata nikakršnih dvomov o tem, kaj nas v primeru, če bomo še naprej šesta najmanj precepljena država v EU, čaka v prihodnjih tednih."

Na teh dveh posnetkih so podatki o precepljenosti držav EU ter napoved, kako se bodo verjetno širile okužbe, hospitalizacije in smrti.

Da izvaja nadzor nad ravnanjem premierjevega kabineta, ne predsednika vlade osebno, je Prelesnikova sporočila tako:



"Informacijski pooblaščenec je že uvedel inšpekcijski postopek zoper Kabinet predsednika Vlade RS glede obdelave osebnih podatkov pri pošiljanju pisma vsem državljanom. Informacijski pooblaščenec (IP) je po prejemu več prijav državljanov že v petek, 17. 12. 2021, zoper Kabinet predsednika Vlade RS uvedel inšpekcijski postopek, v katerem bo ta moral pojasniti predvsem pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov naslovnikov pisma ter način obdelave in obveščanja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov. Gre za osnovne elemente z Evropsko uredbo o varstvu podatkov (GDPR) skladne obdelave osebnih podatkov, po katerih mora biti vsaka obdelava zakonita, poštena in transparentna. Informacijski pooblaščenec prijave še vedno prejema, vendar opozarja, da je inšpekcijski postopek že uvedel po uradni dolžnosti, zato morebitne nove prijave na sam postopek ne bodo imele nobenega vpliva. Veliko število prejetih prijav državljanov in nato tudi v soboto, 18. 12., prejetih vprašanj Inštituta 8. marec pa odraža visoko stopnjo zavedanja posameznikov o pomenu varstva osebnih podatkov.

Mojca Prelesnik,

informacijska pooblaščenka"