Kot je Rutte pojasnil v sredo, bodo v ciljih določili, kakšne vojaške sile in konkretne obrambne zmogljivosti potrebujejo članice, da bodo prispevale k okrepitvi odvračalne in obrambne drže Nata. Med prednostnimi področji je omenil zračno in protiraketno obrambo, orožje dolgega dosega in logistiko.

Še daleč od ciljev

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi bil cilj približno 30-odstotno povečanje obrambnih zmogljivosti, pri čemer pa zavezništvo trenutno ne dosega niti obstoječih ciljev.

To med drugim velja za Slovenijo, ki srednji bojni izvidniški bataljon in srednjo bojno bataljonsko skupino še vzpostavlja.

Cilji bodo obenem podlaga za pripravo načrta za povečanje obrambnih izdatkov, o katerem naj bi na vrhu na Nizozemskem 24. in 25. junija odločali voditelji članic zavezništva. Rutte naj bi predlagal izdatke v višini 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za naložbe neposredno v obrambo in dodatnih 1,5 odstotka BDP za druge naložbe, povezane z obrambo in varnostjo.

Slovenija, ki jo bo na zasedanju zastopal obrambni minister Borut Sajovic, naj bi že letos za obrambno in varnostno politiko namenila dva odstotka BDP, do leta 2030 pa bo te izdatke postopoma povečala do treh odstotkov.