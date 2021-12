To so na slovenskih smučiščih ugotovili inšpektorji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V žičniških napravah za prevoz oseb v zaprtih kabinah in na odprtih žičniških napravah (sedežnice in vlečnice), kjer sta oba oziroma so vsi sedeži zasedeni, je za uporabnike obvezna uporaba zaščitne maske, ki je kirurška maska ali maska tipa FFP2. Uporaba zaščitnih mask sicer ni obvezna," je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 dejala glavna inšpektorica inšpektorata za infrastrukturo Patricija Furlan Fon. Ob tem je pojasnila, kako poteka nadzor na slovenskih smučiščih. Vse obiskovalce smučišč je pozvala k upoštevanju priporočil za zajezitev koronavirusa.

"Na pobudo inšpektorata za infrastrukturo (IRSI) je bila v začetku prejšnjega tedna s strani policije sklicana koordinacija nadzornih organov, na kateri je bil sprejet dogovor o usklajenem nadzoru smučišč, zlasti med vikendi. Nadzorni organi so tako v zadnjem tednu in čez vikend opravili 26 nadzorov in izrekli devet opozoril," je pojasnila glavna inšpektorica inšpektorata za infrastrukturo Patricija Furlan Fon.

"V večini primerov je šlo za ugotovitev, da v vrsti pred blagajno ni bila zagotovljena predpisana medosebna razdalja 1,5 metra. V vseh navedenih primerih je bila nepravilnost po opozorilu inšpektorjev odpravljena," je izpostavila.

Patricija Furlan Fon: V žičniških napravah za prevoz oseb v zaprtih kabinah in na odprtih žičniških napravah (sedežnice in vlečnice), kjer sta oba oziroma so vsi sedeži zasedeni, je za uporabnike obvezna uporaba zaščitne maske, ki je kirurška maska ali maska tipa FFP2. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 20, 2021

"Da bi smučarske zimske radosti vsi uživali čim bolj nemoteno in varno, ravnajmo odgovorno. Spoštujmo predpisane zaščitne ukrepe in PCT-pogoj ter omogočimo hiter nadzor upravljavcem žičniških naprav in drugim nadzornikom," je še poudarila Furlan Fonova.

Poostren nadzor policije tudi v tem tednu

"Od sobote, 11. decembra, do petka, 17. decembra, so policisti ob opravljanju rednih nalog iz svoje pristojnosti opravili nadzore na 10.081 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov," je pojasnil višji policijski svetnik na Generalni policijski upravi Tomaž Pečjak. V tem obdobju je policija na mejnih prehodih vročila 140 izjav o napotitvi v karanteno na domu, od tega so vročili 131 izjav o napotitvi v karanteno na domu za polnoletne in devet za mladoletne osebe.

Policija bo tudi v tem tednu na območju celotne države izvajala poostrene nadzore prometa, predvsem s področja vožnje pod vplivom alkohola. "Pri tem pa bomo preverjali tudi spoštovanje sprejetih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni," je poudaril Pečjak.

Tomaž Pečjak, @policija_si: Manj poškodb pomeni tudi manjšo obremenitev za slovenski zdravstveni sistem, ki je v tem času že tako polno obremenjen z reševanjem epidemije #COVID19. Enako velja tudi za varnost v cestnem prometu. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 20, 2021

Vsem, ki se boste v teh dneh odločili za potovanje, na policiji svetujejo, da se pred tem informirate o trenutnih pogojih vstopa v državo, kamor potujete, in si pravočasno priskrbite vsa potrebna dokazila.

"Epidemija se ne umirja tako izrazito kot pred dnevi"

V nedeljo so v Sloveniji ob 1.547 opravljenih PCR-testih potrdili 585 okužb z novim koronavirusom, kar je 92 manj kot prejšnjo nedeljo, ko so potrdili 677 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 37,8 odstotka. V nedeljo je umrlo devet covidnih bolnikov.

V državi je trenutno aktivnih 18.244 okužb, kar je 187 manj kot dan prej, kažejo podatki NIJZ. Danes je hospitaliziranih 696 pacientov, pet manj kot včeraj, od tega 215 bolnikov potrebuje intenzivno oskrbo, eden manj kot včeraj. "Epidemija v državi se še naprej umirja, a žal ne tako izrazito kot pred dnevi," je na današnji novinarski konferenci poudarila vladna govorka Maja Bratuša.

Pristojni danes o protikoronskih ukrepih med prazniki

Po napovedih ministra za zdravje Janeza Poklukarja se bodo na temo ukrepov, ki bodo veljali med prazniki, danes sestali predstavniki pristojnih resorjev. O morebitnih dodatnih ukrepih sicer razpravlja tudi svetovalna skupina za covid-19. Odločitve tehtajo predvsem v luči pojava bolj nalezljive nove koronavirusne različice omikron.