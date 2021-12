Nemčija omejila prihode z Otoka, napovedujejo strožje ukrepe

Oblasti v Berlinu so Veliko Britanijo uvrstile med najbolj tvegana območja, kjer so razširjene nevarnejše različice virusa. Za potnike s teh območij pa veljajo posebej stroge omejitve vstopa v državo. Pravzaprav je za vse - tudi za cepljene proti covid-19 in tiste, ki so ga preboleli - obvezna dvotedenska karantena, ki pa jo lahko po določenem času z negativnim izvidom testa na novi koronavirus predčasno končajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V sicer visoko precepljeni Veliki Britaniji so se zaradi bliskovitega širjenja omikrona epidemiološke razmere v preteklih dneh drastično poslabšale. Omikron je zdaj na Otoku že prevladujoča različica novega koronavirusa, prav tako v sosednji Irski.

Novi ukrepi že ta teden?

Nova različica je izredno nalezljiva in hitro izpodriva delto - tudi na račun tega, da je sposobna v veliki meri zaobiti obstoječo imunsko zaščito, pridobljeno s cepljenjem ali okužbo s katero od drugih različic koronavirusa. Zaradi njenega hitrega širjenja tako nemška stroka kot politika načrtujeta tudi druge zajezitvene ukrepe.

Te bi lahko potrdili že v torek na sestanku predsednikov nemških zveznih dežel z zvezno vlado, poroča dpa. V igri so predvsem ukrepi za zavarovanje kritične infrastrukture in bistvena omejitev stikov. Prioriteta je preprečiti preobremenjenost nemškega zdravstvenega sistema ob pričakovanem novem valu pandemije zaradi omikrona.

Cepljenje s poživitvenim odmerkom za zajezitev novega vala ne bo dovolj

V nedeljo objavljeno stališče strokovnega posvetovalnega sveta vlade namreč pravi, da bo, če se bo širjenje omikrona v državi nadaljevalo, naenkrat zbolelo ali bo v karanteni večje število ljudi, to pa bi močno obremenilo tako nemški zdravstveni sistem kot celotno kritično infrastrukturo. Zgolj cepljenje s poživitvenim odmerkom za zadostno zajezitev vala, ki ga poganja omikron, ne bo dovolj.

Nemški minister za zdravje Karl Lauterbach je sicer pred tem v nedeljo izključil možnost, da bi tudi v Nemčiji zaradi naraščanja okužb s koronavirusom razglasili zaprtje javnega življenja pred božičem, kot so ga na primer na Nizozemskem. A hkrati je opozoril, da zaradi omikrona zagotovo prihaja peti val, s katerim se bo treba spopasti.

V Avstrijo odslej brez karantene le še cepljeni in preboleli

Povsem brez omejitev bodo sicer le prebolevniki in cepljeni s poživitvenim odmerkom. Tudi tisti, ki so sicer cepljeni, a ne s poživitvenim odmerkom, bodo namreč morali v samoizolacijo. Tej se bodo lahko izognili z negativnim testom PCR, ki ne bo starejši od 72 ur.

Izjema od pravila PC ter od zahteve po poživitvenem odmerku ali negativnem testu bodo le nosečnice in osebe, za katere cepljenje iz zdravstvenih razlogov ni priporočeno in imajo o tem posebno zdravniško potrdilo.

Posebna pravila bodo poleg tega veljala za otroke. Mlajši od 12 let bodo sicer morali potovati v spremstvu odrasle osebe, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje, sicer bodo morali, tako kot njihov odrasli sopotnik, v karanteno oziroma samoizolacijo ter se elektronsko registrirati. Ostali šoloobvezni otroci bodo lahko v državo medtem vstopili s covidnim potrdilom, ki ga pridobijo na šoli, ali s podobnim dokazilom o negativnem testiranju na okužbo z novim koronavirusom.

Tudi za dnevne migrante bo veljala izjema od strogih pravil, zanje bo še naprej veljalo pravilo PCT (prebolel, cepljen, testiran), je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

"Ta poostrena pravila glede vstopa v državo prinašajo s sabo velike izzive, predvsem za osebe, ki v času praznikov potujejo v tujino. A obenem so prav v tem trenutku nujna, da bi v Avstriji zavrli širjenje omikrona," je ob napovedi v petek poudaril zdravstveni minister Wolfgang Mückstein.