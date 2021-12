Nizozemska spet zapira javno življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Nizozemskem bodo tako od nedelje do 14. januarja zaprte vse nenujne trgovine, gostinski lokali, kinematografi, muzeji in gledališča. Šole naj bi ostale zaprte do najmanj 9. januarja.

S štiri na dva so zmanjšali število gostov, ki jih na svojih domovih lahko gostijo posamezniki, z izjemo na božični dan, 25. decembra, je na novinarski konferenci sporočil nizozemski premier.

"Nocoj stojim tukaj v mrakobnem razpoloženju. Če povzamem v enem stavku, Nizozemska bo od jutri zaprta," je Rutte med drugim dejal na novinarski konferenci, ki jo je prenašala televizija.