V Italiji in Franciji začenjajo cepiti otroke, starejše od pet let

Na Portugalskem so doslej cepili 88,9 odstotka prebivalstva. Zdaj pa bo na vrsto prišlo več kot 60 tisoč otrok, ki so stari od pet do 12 let.

V Franciji je minister za zdravje Olivier Veran napovedal, da bodo to starostno skupino otrok začeli cepiti v sredo. "Če bo šlo vse po načrtih, bomo začeli cepiti otroke 22. decembra popoldne v posebnih centrih," je povedal za radio France Inter.

Mlajše otroke so sicer s cepivom družbe Pfizer že začeli cepiti tudi na Danskem in v več avstrijskih deželah.

Do sredine februarja lahko omikron postane prevladujoča različica v EU

Evropa se trenutno spoprijema s širjenjem nove koronavirusne različice omikron, ki velja za bolj nalezljivo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je že posvarila, da bi lahko postal omikron do sredine januarja prevladujoča različica v EU.

Strokovnjaki svarijo, da cepljenje samo ne bo zadostovalo za zaustavitev širjenja omikrona. Še naprej priporočajo nošenje zaščitnih mask, delo na daljavo in omejevanje večjega zbiranja ljudi.

V podjetju Pfizer preučujejo, kolikšen odmerek bi potrebovali otroci, stari od pol leta do pet let

Podjetje Pfizer je medtem v petek sporočilo, da še vedno testirajo učinkovitost cepiva pri mlajših od pet let. Trenutno preučujejo, kako velik odmerek in koliko odmerkov bi potrebovali otroci, stari od pol leta do pet let, da se bo njihovo telo učinkovito odzvalo na novi koronavirus. Prvi poskusi z dvema odmerkoma po deset mikrogramov oz. z dvema odmerkoma po tri mikrograme niso bili uspešni. Klinične poskuse bodo tako nadaljevali z možnostjo, da najmlajši otroci prejmejo tri odmerke po tri mikrograme cepiva. To je desetkrat manj, kot običajno prejmejo odrasli.