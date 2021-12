Začenja se cepljenje otrok proti covid-19

V Sloveniji je od danes na voljo cepivo proti covid-19 za cepljenje otrok, starih od pet do 11 let. Cepljenje bo večinoma potekalo v cepilnih centrih, pa tudi na pediatrični kliniki, kjer bodo otroke začeli cepiti v četrtek. Trenutno imajo prijavljenih 70 otrok, je danes povedal strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn.

Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je v ponedeljek sprejela stališče pediatrične stroke, da je cepljenje posebej priporočeno za otroke s kroničnimi boleznimi in otroke, ki so v stiku z osebami s tveganjem za hujši potek bolezni covid-19 in jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem, je na dopoldanski vladni novinarski konferenci spomnila Marta Grgič Vitek z NIJZ.

Kot je pozneje v izjavi za medije dodal Marko Pokorn, so glede varnosti in učinkovitosti cepiva izoblikovali priporočilo, da je cepljenje proti covid-19 smiselno in varno tudi za vse ostale otroke. S cepljenjem se namreč zmanjša število okužb in verjetnost hudega poteka bolezni, otrokom pa bi tako med drugim omogočili normalno izvajanje izobraževalnih procesov.

Po napovedih Pokorna bodo s cepljenjem otrok na pediatrični kliniki začeli v četrtek. Cepljenje otrok bo večinoma potekalo v cepilnih centrih, cepili bodo pediatri, ki so se, kot je spomnil, že do zdaj precej angažirali pri cepljenju otrok, starih od 12 do 15 let.

V manjših krajih bodo otroke lahko cepili tudi v zdravstvenih domovih ali pri koncesionarjih. Starši naj otroke na cepljenje prijavijo v cepilnem centru, prek aplikacije zVem ali pri pediatrih, nato bodo prejeli obvestilo o terminu, je pozval Pokorn.

Za cepljenje na pediatrični kliniki je trenutno prijavljenih 70 otrok od petega do 11. leta, večinoma so to otroci zaposlenih, nekaj pa je tudi kroničnih bolnikov. Te bodo v prihodnjih dneh tudi pozvali oziroma obvestili o tem, da obstaja možnost cepljenja tudi na pediatrični kliniki.

Ena viala cepiva, prilagojena za otroke, vsebuje deset odmerkov cepiva.