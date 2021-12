Cepljenje proti covid-19 posebej priporočajo otrokom s kroničnimi boleznimi

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ je danes sprejela predlog stališča pediatrične stroke, da se cepljenje proti covid-19 posebej priporoča otrokom od pet do 11 let s kroničnimi boleznimi in tistim, ki so v stiku z osebami večjim tveganjem za hujši potek covid-19 in jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem.

Kot je za STA povedal pediater Denis Baš, je pediatrična stroka oblikovala tudi stališče, da je cepljenje proti covid-19 smiselno in varno tudi za ostale otroke med petim in enajstim letom starosti, saj tudi pri njih učinkovito preprečuje okužbo in zmanjšuje možnost hujšega poteka bolezni ter zapletov. S tem bodo tudi zmanjšali širjenje okužb in otrokom omogočili normalno šolanje. Tudi to je podprla posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Cepljenje otrok bi se po Baševih navedbah lahko začelo v torek, ko bo na cepilna mesta prispelo tudi cepivo za otroke. To je prilagojeno otrokom z manjšimi in manj koncentriranimi odmerki. V eni viali cepiva za mlajše otroke je na voljo deset odmerkov.

Otroke bodo cepili v cepilnih centrih, v večini katerih bo cepljenje izvajal pediater, je še povedal Baš.

Več informacij o cepljenju otrok je pričakovati na torkovi novinarski konferenci Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Letos več kot trideset tisoč okužb

Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn je v izjavi za medije v začetku decembra pojasnil, da se letošnjo jesen novi koronavirus intenzivno širi med otroško populacijo. Po podatkih NIJZ so lani od septembra do decembra zabeležili nekaj več kot štiri tisoč okužb pri otrocih, mlajših od 18 let. Letošnjo jesen je ta številka po njegovih besedah bistveno višja, potrjenih je bilo več kot trideset tisoč okužb. "To pomeni, da je vsaj desetkrat več teh okužb in da se je prekužila več kot desetina otrok v posamezni starostni skupini," je dejal.

Glede cepljenja otrok, starih od pet do 11 let je povedal, da je klinična študija, v katero je bilo vključenih preko tisoč otrok, pokazala manj neželenih stranskih učinkov kot pri skupini otrok od 12 do 15 let. Na podlagi podatkov iz drugih držav pediatri po njegovih besedah priporočajo cepljenje tudi otrok od pet do 11 let, še posebej tistih s kroničnimi boleznimi. Cepljenje zmanjša možnost obolevanja in verjetnost okužb ter prenosa v domačem okolju, je dejal. Kot je dodal, sam zadržkov nima. Po neuradnih informacijah STA so na kliniki že začeli zbiranje prijav za cepljenje.