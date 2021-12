Bomo poživitveni odmerek prejeli že po treh mesecih?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse bolj se izkazuje potreba po tretjem, poživitvenem odmerku cepiva. Neuradno naj bi svetovalna skupina za covid-19 vladi že predlagala skrajšanje obdobja, po katerem bi lahko ljudje prejeli poživitveni odmerek, in sicer s šestih na tri mesece. Med predlogi naj bi bila tudi omejitev veljavnosti covidnega potrdila na devet mesecev.

PCT-vstopnica bo, kot kaže, postala omejena za vse črke, tudi za C - cepljene. Iz Bruslja se vrstijo pozivi, da države veljavnost potrdila o cepljenju skrajšajo na devet mesecev. Neuradno o tem razpravlja tudi svetovalna skupina za cepljenje pri nas.

"To se mi zdi pametna odločitev, ki bo tudi vnesla red," razmišlja imunolog Janez Tomažič.

Če je cilj preprečevanje novih okužb, se zdi zaradi pojava nove različice omejitev potrdila z osnovnimi odmerki smiselna, meni tudi profesor Roman Jerala.

O časovni omejitvi digitalnih potrdil

"Če vidimo, da se z omikronom okužijo skoraj enako tudi tisti, ki so cepljeni, seveda, če je pogoj za to, da preprečimo širjenje okužb, je tudi smiselno, da se digitalno potrdilo omeji. Kaže, da je Omikron pandemičen in da se izogne imunosti, da ima imunski pobeg," o omikronu pojasnjuje Tomažič.

Po preteku 270 dni bi tako za veljavno digitalno potrdilo potrebovali poživitveni odmerek. Tega pa evropska agencija za zdravila svetuje že po treh mesecih. Neuradno spremembo priporočil v svetovalni skupini pripravljajo tudi pri nas. Imunost po osnovnem cepljenju namreč postopoma začne upadati tudi v boju proti delti, pojasnjuje Tomažič.

Priporoča se poživitveni odmerek

Vedno bolj se priporoča poživitveni odmerek za vse, ne zgolj za ranljive. Prvi rezultati laboratorijskih raziskav kažejo, da tretji odmerek pomembno dvigne raven protiteles in nudi visoko zaščito pred okužbo tudi z omikronom.

"Tam nekje za faktor do 100. Dejansko tisti, ki so bili cepljeni trikrat, dobijo zaščito tam nekje do 75 odstotkov," pojasnjuje Jerala.

"S tretjim odmerkom dobimo zelo povečano koncentracijo protiteles. Za visoka protitelesa pa je znano, da ščitijo proti tem različicam, ki so relativno odporne na ta stara cepiva," še pojasnjuje Tomažič.

Omikron ni nedolžen

Omikron, kot kaže, ni tako nedolžen, v Veliki Britaniji so potrdili prvo smrt zaradi te različice, virus se že nenadzorovano širi tudi na Danskem. Gre za dve državi, ki slovita po visoki precepljenosti.

"Vidimo, da je trenutno čas podvajanja že drugi dan zapored, kar je strahotno hitro in s tem tempom na Danskem računajo, da bo v nekaj dneh to postala prevladujoča različica," še o širjenju različice omikron razlaga Jerala.

Na Otoku pripravljajo kampanjo, da bi v enem dnevu s poživitvenim odmerkom cepili do milijon ljudi. V Združenem Kraljestvu je že prižgana zelena luč za tretji odmerek po treh mescih od osnovnega cepljenja.