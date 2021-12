Bolnišnice prejele molnupiravir, poteka še usklajevanje protokolov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravilo proti covid-19 molnupiravir, ki sicer še ni registrirano, je v uporabo 19. novembra priporočila Evropska agencija za zdravila. Na koronavirus deluje tako, da poveča mutacije v virusu in ga onesposobi s tem, da se ne more več razmnoževati. Zdravilo je v Slovenijo prispelo preteklo sredo in bo zadostovalo za več kot 5.700 bolnikov.

Na voljo za štiri bolnišnice

Po napovedih naj bi bilo zdravilo od danes na voljo v štirih covidnih bolnišnicah, in sicer v obeh univerzitetnih kliničnih centrih (v Ljubljani in Mariboru), v celjski bolnišnici in na Kliniki Golnik.

V ljubljanskem kliničnem centru so za STA danes navedli, da danes zdravila še ne bo mogoče izdati, saj je treba zanj uskladiti protokol. Režim izdajanja se bo namreč verjetno spremenil, dogovarjanje pa še ni končano, so dodali.

Tudi v Splošni bolnišnici Celje, kjer so prejeli 240 škatel zdravila, kar zadostuje za zdravljenje 240 bolnikov, še pripravljajo protokol predpisovanja in izdaje tega zdravila. "Ker se v primerjavi s preostalimi tega zdravila ne aplicira v bolnišnici, ampak doma, moramo poleg protokola predpisovanja doreči tudi protokol izdaje," so pojasnili za STA.

Zdravilo predpiše družinski zdravnik ali zdravnik v urgentni covidni ambulanti, bolnišnica ga izda

Na Kliniki Golnik so danes prejeli 120 škatel zdravila, ki bo na voljo za zdravljenje covid-19. Predpisal ga bo družinski zdravnik ali zdravnik v urgentni covidni ambulanti, v bolnišnici pa bodo zdravilo izdali.

Podobno so danes sporočili tudi iz UKC Maribor. Zdravilo bo predpisal osebni zdravnik ali drug zdravnik, s katerim bo imel bolnik prvi stik. Preden ga bo predpisal, pa se bo zdravnik posvetoval z infektologom v mariborskem UKC.

Zdravilo bodo v bolnišnici dvignili svojci ali spremljevalci bolnika. Za dvig bodo potrebovali podpisano soglasje bolnika na pripravljenem obrazcu, ki ga bo izpolnil zdravnik, ki bo terapijo predpisal, ter beli recept in zdravstveno kartico bolnika. Oseba, ki bo prišla po zdravilo, se bo morala identificirati z uradnim dokumentom, ob prihodu pa se bo javila na vstopni informacijski točki v avli kirurške stolpnice, kjer ji bo farmacevt izdal zdravilo.

Terapija: pet dni po pojavu simptomov ali pozitivnem izvidu PCR-testa

Terapijo je treba začeti najpozneje pet dni po pojavu simptomov ali pozitivnem izvidu PCR-testa. Zdravilo je primerno za starejše od 18 let, ženske pa ne smejo biti noseče in morajo uporabljati kontracepcijo ves čas jemanja zdravil in še štiri dni po tem. Predhodno cepljenje ali aplikacija monoklonskih protiteles ni kontraindikacija za predpis molnupiravirja, so še pojasnili.

Poklukar: Zdravilo ni nadomestilo cepljenja

Minister za zdravje Janez Poklukar je v petek ob regijskem obisku vlade na Gorenjskem poudaril, da zdravilo ni nadomestek cepljenja, saj je to po njegovih besedah edini način za zaustavitev epidemije covid-19. Nova zdravila proti bolezni covid-19 so skrajni ukrep za najbolj tvegane bolnike, pri katerih obstaja velika verjetnost, da se bo po okužbi s koronavirusom pojavil težji potek bolezni, je opomnil.