Kje je poslanka Tomićeva dobila nevarna zdravila? #video

Violeta Tomić je minuli teden na Facebooku objavila, da je v času, ko zbolela za covid-19, jemala tudi zdravili ivermektin in hidroksiklorokin. Gre za zdravili, ki sta dostopni le na recept in nista zdravili za zdravljenje bolezni covid-19.

Poslanko iz vrst Levice Violeto Tomić smo povprašali, kdo ji je zdravila predpisal oziroma kje je zdravila dobila. Na vprašanja nam do tega trenutka ni odgovorila.

So pa iz Levice na naša vprašanja odgovorili, da se od početja poslanke ograjujejo, prav tako se ograjujejo od zagovarjanja nepreverjenih in potencialno nevarnih zdravstvenih posegov, glede katerih ni zdravstvenega konsenza o njihovi učinkovitosti ali stranskih učinkih.

Logarjeva: Zdravilo za ljudi sploh ni primerno

"Glede na trenutna spoznanja tako o ivermektinu kot hidroksiklorokinu je to povsem neodgovorno. Predvsem za hidroksiklorokin vemo, da ima številne neželene učinke," je za Planet TV dejala vodja posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar in dodala, da je znano, da ima zdravilo velik vpliv na srce, saj lahko nastanejo hude motnje srčnega ritma, ki lahko vodijo tudi v smrt.

"Tudi pri ivermektinu je bilo pokazano, da v odmerkih, ki so potrebni, da v laboratorijskih pogojih pride do zavore pomnoževanja virusa in do tako hudih neželenih učinkov, da pravzaprav za ljudi zdravilo sploh ni primerno," je še dodala.

Poslanka naj ne bi bila cepljena

V poslanski skupini nikoli niso potrdili, da poslanka Violeta Tomić ni cepljena, so pa večkrat potrdili, da se eden od poslancev zaradi osebnih razlogov ni cepil. Tomićeva je sicer tudi večkrat javno nasprotovala cepljenju.

Poslanko smo tudi vprašali, ali je cepljena. Tudi na to vprašanje ni odgovorila.

