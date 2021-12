V Rusiji presegli deset milijonov primerov okužbe s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rusiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 29.929 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Skupno število doslej zabeleženih primerov v državi je s tem preseglo deset milijonov, saj so doslej tam potrdili 10.016.896 primerov, poroča ruska tiskovna agencija TASS.

Kot so danes sporočili iz ruskega covidnega kriznega centra, so v moskovski regiji v zadnjih 24 urah zaznali nekaj več kot dva tisoč novih primerov okužbe s koronavirusom, malo manj na območju Sankt Peterburga, po okoli 700 pa v regijah Krasnodar, Samara in Perm.

Umrlo nekaj manj kot 300 tisoč covidnih bolnikov

Skupno se v Rusiji trenutno zdravi 986.058 bolnikov s covid-19. V zadnjih 24 urah je umrlo 1.132 ljudi s to boleznijo, kar je najmanjše dnevno število smrtnih žrtev od konca oktobra.

Skupno je s covid-19 v Rusiji doslej umrlo 289.483 ljudi, je danes po poročanju agencije TASS še sporočil krizni center.