Pri sosedih sprostili omejitve zaradi koronavirusa

Nova pravila bodo predvidoma v veljavi do začetka julija.

V Avstriji so z današnjim dnem sprostili ukrepe za zajezitev pandemije covid-19. Maske niso več obvezne v trgovinah z nenujnim blagom, medtem ko so v trgovinah z nujnim blagom, kot so na primer trgovine z živili, lekarne in drogerije, še naprej obvezne maske tipa FFP2. Enako velja za javna prevozna sredstva.

Za zdravstvene ustanove in ustanove socialnega varstva pa je poleg maske nujen pogoj preboleli ali cepljeni proti covid-19, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Spremenili so tudi definicijo polno cepljenega in trajanje potrdila. Polno cepljenim, torej tistim s tremi odmerki, potrdilo velja 365 dni in ne več 270 dni. Tistim z dvema odmerkoma velja potrdilo 180 dni, enako velja za prebolele.

Potniki, ki želijo potovati v Avstrijo, morajo še naprej izpolnjevati pogoj PCT. Covidno potrdilo ni potrebno za mlajše od 12 let, od ponedeljka pa tudi ne več za dnevne migrante, ki so zaposleni ali se šolajo v Avstriji, in za tiste, ki v državo potujejo iz družinskih razlogov.