Poklukar: Mislim, da mask v zaprtih prostorih ne potrebujemo več

"Na seji vlade bomo predlagali tisto, kar je predlagala strokovna skupina za covid-19," je Poklukar dejal v izjavi za medije po delovnem sestanku z vodstvom Splošne bolnišnice Novo mesto.

Ne več obveza, temveč priporočilo

Po prvotnem predlogu strokovne skupine za covid-19 bi obvezo nošenja zaščitnih mask v večini zaprtih spremenili v priporočilo, ko bi se na intenzivnih oddelkih sedem zaporednih dni zaradi in s covidom-19 zdravilo manj kot 35 covidnih bolnikov. V ponedeljek je vodja skupine Mateja Logar dodatno pojasnila, da bi upoštevali le bolnike, ki se na oddelkih intenzivne terapije zdravijo zaradi covida-19. Kot je razvidno iz podatkov ministrstva za zdravje, je sledeči kriterij že nekaj dni izpolnjen.

Strokovna skupina za covid-19 tako na ponedeljkovem sestanku neuradno ni predlagala sprememb svojega prvotnega predloga, ki ga je po besedah Logarjeve pripravila že pred časom.

Epidemiologi še brez končnega stališča

Po besedah Poklukarja bo seja vlade ta teden predvidoma v sredo. V primeru sprejetja predloga bi sprememba predvidoma začela veljati v četrtek, je napovedal.

Na vprašanje, če so se do morebitne odprave mask v zaprtih prostorih opredelili tudi epidemiologi, je Poklukar v ponedeljek sicer odgovoril, da je z njimi o tem razpravljal prejšnji teden. Po njegovih besedah so se epidemiologi strinjali, da "ne smemo stremeti k temu, da maske postanejo nova normalnost", a končnega stališča do morebitne odprave zaščitnih mask niso sprejeli.

Da epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) stališča do vprašanja odprave obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih niso sprejeli stališča, so za STA danes potrdili tudi na NIJZ. Kot so navedli, njihov epidemiološki kolegij ni prejel uradnega zaprosila za pripravo stališča glede možnosti ukinitve zaščitnih mask v notranjih prostorih.