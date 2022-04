Konec ukrepov: "Državljani se bodo lahko zbirali in zabavali do zore"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška bo v soboto odpravila skoraj vse protikoronske ukrepe. Uporaba maske bo obvezna le še v zdravstvu in socialnovarstvenih ustanovah, ne pa več v javnem prevozu in trgovinah. Lažji bo tudi prehod državne meje, saj ob vstopu v Hrvaško ne bodo več zahtevali covidnega potrdila, so sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva.

To bo prvič po več kot dveh letih, da se bodo državljani lahko brez omejitev zbirali in zabavali do zore, je na novinarski konferenci povedal hrvaški notranji minister in vodja nacionalnega štaba civilne zaščite Davor Božinović.

Na mejah ne bo več treba pokazati covidnega potrdila

Uporaba mask bo obvezna le še za zaposlene in bolnike v zdravstvu ter za zaposlene in obiskovalce socialnovarstvenih zavodov. Povsod drugod bo veljalo le priporočilo za uporabo mask, vendar bo to individualna odločitev posameznika, neuporaba mask pa ne bo več sankcionirana.

Hrvaška bo sprostila tudi večino ukrepov, povezanih s prehajanjem meje. Osebe, ki v Hrvaško vstopajo iz držav članic Evropske unije, za vstop ne bodo več potrebovale covidnega potrdila. Prav tako bodo lahko od sobote na Hrvaško prišli vsi, saj ne bo več veljala prepoved vstopa za nekatere države. Državljani tretjih držav bodo tako lahko prečkali mejo brez dokazovanja razloga prihoda, dovolj bo le potrdilo o cepljenju proti bolezni covid-19.

Ne bodo še razglasili konca pandemije

Hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš je poudaril, da je bila odprava ukrepov zelo premišljena, pri odločitvi pa so bili upoštevani vsi trenutni parametri poteka pandemije. "Z vstopom v tretje leto smo priča, da se pandemija umirja," je dejal Beroš. Ob tem je dodal, da na Hrvaškem še ne bodo razglasili konca pandemije, saj za to še ni prišel čas.

Za tako veliko sproščanje ukrepov so se na Hrvaškem odločili zaradi dobre epidemiološke slike in ker posledice covid-19 nimajo več pomembnega vpliva na javno zdravje in življenje, pa tudi zdravstveni sistem ni več tako obremenjen, kot je bil pred nekaj meseci.

Črna gora odpravlja obvezno uporabo mask

V Črni gori od danes ni več obvezna uporaba mask v večini zaprtih prostorov, med njimi tudi v šolah, trgovinah in športnih dvoranah, poročajo črnogorski mediji. Črnogorska vlada se je za večje sproščanje ukrepov odločila zaradi padca števila okuženih s koronavirusom, v prihodnjem tednu pa naj bi sprostila še nekatere druge ukrepe.

Uporaba mask večinoma ostaja le še kot priporočilo, bodo pa maske še vedno obvezne v zdravstvenih ustanovah, kolektivnih namestitvah in v javnem prevozu, je povedala črnogorska zdravstvena ministrica Jelena Borovinić Bojović.

Vlada je odpravila tudi omejitve zbiranja na javnih mestih, že pred dvema tednoma pa so začeli delovati tudi nočni klubi in diskoteke.

Ministrica je ocenila, da so razmere v držav veliko boljše in stabilnejše, število novookuženih in hospitaliziranih pa pada.

V Črni gori je bilo v sredo 575 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom, na dan pa se okuži manj kot 100 oseb. Od začetka pandemije je v Črni gori za posledicami covida-19 umrlo 2.706 bolnikov.