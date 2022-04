V Sloveniji včeraj potrdili toliko okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so ob 1.636 PCR-testih in 12.208 hitrih antigenskih testih potrdili 2.109 okužb z novim koronavirusom. Dan prej so sicer potrdili 2.281 okužb, teden dni prej pa 2.766 okužb z novim koronavirusom, je razvidno iz podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje.