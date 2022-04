Kitajska podaljšala zaprtje javnega življenja v Šanghaju

Vsak, ki se na Kitajskem okuži, mora v bolnišnico ali karanteno. V Šanghaju so oblasti karantenske centre vzpostavile v telovadnicah in razstavnih dvoranah, vendar so že skoraj polno zasedeni. Od začetka marca so v mestu potrdili že več kot 70 tisoč okužb.

V torek so po vsej državi potrdili več kot 16 tisoč novih okužb, kar je največ od začetka pandemije v sredini februarja 2020. Več kot 15 tisoč vseh okužb je asimptomatskih. Samo v Šanghaju so v zadnjih nekaj dneh po celovitem testiranju poročali o 268 novih primerih in več kot 13 tisoč asimptomatskih okužbah. Hudo prizadeta je tudi severozahodna kitajska provinca Džilin.

V Šanghaju so pred dobrim tednom uvedli popolno zaprtje v dveh fazah, ki naj bi prvotno trajalo po štiri dni s ciljem množičnega testiranja prebivalcev. Zaprtje vzhodnega in južnega dela mesta naj bi trajalo do petka.