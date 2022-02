V Italiji maske na prostem niso več obvezne

Kljub odločitvi, ki jo je vlada v Rimu sprejela v torek, pa si bo treba v sosednji državi zakriti usta in nos v večji množici, ki se bo zbrala na prostem. Kot je namreč v torek sporočil italijanski minister za zdravje Roberto Speranza, bo treba imeti zaščitne maske pri sebi in si jih nadeti, ko se bo zbrala večja skupina ljudi.

Državljani članic EU za vstop v Italijo potrebujejo negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali potrdilo o cepljenju oziroma o prebolelosti. Vendar pa pravilo PC velja na številnih priljubljenih turističnih lokacijah, kot so muzeji, pa tudi v restavracijah in javnem prevozu.

Odpirajo se tudi diskoteke

Z današnjim dnem se v Italiji odpirajo tudi diskoteke, za vstop pa velja dokazilo o cepljenju proti covid-19 ali prebolelosti. Plesni klubi so bili lani zaradi pandemije dalj časa zaprti in so se medtem lahko odprli, vendar je bilo dovoljeno manjše število obiskovalcev. Delo pa bodo nadaljevali le tisti, ki so preživeli, je za tiskovno agencijo Ansa v četrtek povedal Maurizio Pasca, predsednik poslovnega združenja Silb, ki zastopa tudi lastnike diskotek.

V državi s skoraj 60 milijoni prebivalcev še naprej veljajo izredne razmere, in sicer vsaj do 31. marca. Za zdaj še ni jasno, ali jih bo vlada v Rimu podaljšala, še poroča dpa.