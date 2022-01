V Italiji bodo sprostili pogoje za vstop v državo

Za vstop v Italijo sicer trenutno še velja, da morajo prebolevniki in cepljeni obvezno predložiti tudi negativen izvid testa na novi koronavirus.

Za cepljene s tretjim odmerkom odpravljajo samoizolacijo

Obenem Italija načrtuje tudi odpravo samoizolacije za okužene, ki so že prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19. Kot je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Pierpaolo Sileri za avstrijski časnik Die Presse, poteka bolezen pri tistih, ki so se okužili z omikronom in so cepljeni trikrat, podobno kot gripa. Pri takih primerih je tudi manj verjetno širjenje virusa, če osebe nosijo masko tipa FFP2, je dodal.

V Italiji sicer še vedno beležijo povečano število okužb. V sredo so poročali o okoli 167.000 novih okužbah.