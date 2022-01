Italijani odpuščajo necepljene zdravnike #video

Medtem število koronavirusnih okužb bliskovito narašča tudi po Evropi, v številnih državah padajo rekordi, a je po drugi strani - v primerjavi s prejšnjimi valovi - na stari celini manj zapiranja družbe. Več svobode pa imajo predvsem tisti, ki so zavihali rokav, medtem ko za necepljene povsod veljajo številne omejitve. Tako bo tudi v Franciji, kjer s februarjem odpravljajo večino koronskih ukrepov, se pa v ponedeljek zaostrujejo pogoji za necepljene. Pri naših severnih sosedih pa bo cepljenje obvezno za polnoletne - je z veliko večino, sicer po burni razpravi, odločil avstrijski parlament. Danes pa je nova češka vlada objavila, da ne bo sledila Avstrijcem in da ne podpira obveznega cepljenja, saj bi to še povečalo razdor v narodu.

V Italiji so suspendirali skoraj dva tisoč zdravnikov in zobozdravnikov, ker se niso cepili proti covidu-19, je danes sporočilo italijansko zdravniško združenje. Cepljenje je namreč v Italiji za zdravstvene delavce obvezno že od lanske pomladi.

Zdravniki, ki v sistem niso vnesli dokazila o cepljenju, ne morejo opravljati dela. V sistemu je sicer brez ustreznega dokazila več kot 33 tisoč zdravnikov, a so v to vključeni tudi prebolevniki, ki še čakajo na cepljenje, in tisti, ki se ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ker niso cepljeni, je suspendiranih tudi okoli šest tisoč medicinskih sester in tehnikov.

Nova češka vlada proti obveznemu cepljenju

"Ne želimo povečati razkola v narodu," je odločitev, da njegova vlada ne podpira obveznega cepljenja proti covid-19, pojasnil novi predsednik češke vlade Petr Fiala. S tem je ustavil ideje nekdanje vlade Andreja Babiša, ki je pred volitvami napovedovala obvezno cepljenje vsaj za zdravstvene delavce, policiste in vse osebe starejše od 60. let.

Francosko ustavno sodišče potrdilo veljavnost zakona o cepilnem potrdilu

Francosko ustavno sodišče je danes potrdilo veljavnost večine določil zakona o uvedbi potrdila o cepljenju, ki bo v Franciji tako od ponedeljka potrebno za obisk restavracij, kulturnih in športnih dogodkov ter sredstev javnega prevoza na daljše proge.

Potrdilo, da so bili cepljeni proti covidu-19 oziroma so ga preboleli, bodo morali imeti vsi, starejši od 16 let. Samo negativen test ne bo več zadostoval, kot je doslej. Še vedno pa bo z negativnim testom omogočen vstop v zdravstvene ustanove.

Ustavno sodišče, ki je ocenjevalo skladnost zakona z ustavo, je potrdilo večino določil, odpravilo je le določilo, da lahko organizatorji političnih dogodkov od udeležencev zahtevajo potrdilo.

Rusija beleži rekordno število dnevnih okužb

Rusija je danes poročala o rekordnem številu novih okužb z novim koronavirusom v predhodnih 24 urah, piše francoska tiskovna agencija AFP. Odgovorni opozarjajo na naraščajoče število primerov zaradi različice omikron.

Ruski predsednik Vladimir Putin je prejšnji teden opozoril, da ima država dva tedna časa, da se pripravi na porast primerov in ob tem pozval k večjemu številu testiranj in cepljenj.

Razvijalci ruskega cepiva Sputnik V so ta teden ocenili, da je njihovo cepivo pokazalo "močno zaščito" pred različico omikron, kar da je pokazala tudi študija inštituta Spallanzani iz Italije.

WHO poroča o znatnem upadu okužb s koronavirusom v Afriki

Število novih primerov okužb z novim koronavirusom v Afriki pada prvič, odkar je širjenje različice omikron doseglo vrhunec, je v četrtek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). 56-dnevni izbruh so opisali kot doslej najkrajšega v Afriki.

Po podatkih afriškega urada WHO se je število na novo zabeleženih primerov okužb v tednu do minule nedelje zmanjšalo za 20 odstotkov, medtem ko je število smrtnih primerov upadlo za osem odstotkov.

Iz urada so pojasnili, da se v Južni Afriki, kjer so prvič potrdili različico omikron, število okužb zmanjšuje že zadnje štiri tedne. Povečanje števila okužb so minuli teden zaznali le v severni Afriki, in sicer za 55 odstotkov, so še dodali.