Tudi minister Tonin okužen s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za obrambo in predsednik NSi Matej Tonin je okužen z novim koronavirusom. "Sem pozitiven. Trenutno brez vseh simptomov. Cepljenje deluje. Pazite nase, ostanite zdravi," je navedel na Twitterju. Včeraj je bil sicer v visoko tveganem stiku s koalicijskima partnerjema, in sicer z Janezom Janšo in Zdravkom Počivalškom, ki pa jima zaradi poživitvenega odmerka ne bo treba v karanteno.