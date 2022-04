Maske so padle, obvezne le še pri teh izjemah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vladi so na sinočnji dopisni seji sprejeli odločitev, da je obvezna uporaba mask le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno-varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev.

"Zaščitne obrazne maske v zaprtih javnih prostorih ostajajo kot priporočilo," so sporočili z vlade.

Določili so tudi prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje in prenehanje ukrepa izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.

Stanje na intenzivnih oddelkih obvladljivo

Da mask v zaprtih prostorih ne potrebujemo več, je že pred dnevi dejal minister za zdravje Janez Poklukar. "Na seji vlade bomo predlagali tisto, kar je predlagala strokovna skupina za covid-19," je dejal v sredo v izjavi za medije po delovnem sestanku z vodstvom Splošne bolnišnice Novo mesto.

Predlog je podala strokovna skupina za covid-19 pod vodstvom Mateje Logar, v kateri so odpravo obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih predvideli, ko bi se na intenzivnih oddelkih sedem zaporednih dni zaradi covid-19 zdravilo manj kot 35 bolnikov. Glede na podatke ministrstva za zdravje je ta kriterij izpolnjen več dni.

Nekaj izjem, sicer le še priporočilo

Skupina je zato predlagala, da zaščitne obrazne maske v zaprtih javnih prostorih ostajajo kot priporočilo, niso pa več obvezne. Če ni mogoče zagotavljati medosebne varnostne razdalje 1,5 metra v zaprtih javnih prostorih, strokovna skupina prav tako priporoča nošenje zaščitnih obraznih mask.

Izjeme od odprave obvezne nošnje mask so, kot omenjeno, zdravstvene ustanove, domovi starejših občanov ter socialno-varstveni zavodi, kjer na predlog stroke v veljavi ostaja tudi izpolnjevanje pogoja PCT za zaposlene, uporabnike in obiskovalce. Ni pa izpolnjevanje tega pogoja več potrebno v zavodih za prestajanje kazni, zaporih in prevzgojnih domovih. Od danes poleg tega ne velja več tudi ukrep vzdrževanja medosebne razdalje.

Med valovi epidemije covid-19 je vlada sicer večkrat spreminjala pravila glede obveznega nošenja zaščitnih mask, a je obveznost njihovega nošenja vsaj v zaprtih javnih prostorih veljala večji del epidemije.

Infektologinja Bojana Beović in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek sta zaščitne maske ta teden izpostavila kot enega ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije. Kot sta dejala, bi bila slika v preteklih epidemičnih valovih brez mask veliko slabša.