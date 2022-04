V torek potrdili toliko novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so ob 974 PCR-testih in 8.632 hitrih antigenskih testih potrdili 1.604 okužb z novim koronavirusom, kar je 690 manj kot prejšnji torek. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 26.571 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah zaradi covid-19 na navadnih oddelkih trenutno zdravijo 113 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covid-19 potrebuje 16. Umrli so še štirje bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.