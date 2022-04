V Avstriji odkrili novo različico omikrona

Gre za tako imenovano "mešanico" druge podrazličice omikrona, ki se je že pojavila v Veliki Britaniji, Franciji in na Danskem.

Pojav prvega rekombinanta v Avstriji je na svojem Twitterju potrdil tudi avstrijski strokovnjak Andreas Bergthaler.

Erste SARS-CoV-2 Rekombinanten in Österreich



In Proben wurde eine noch nicht beschriebene Rekombination von BA.2 mit dem Spike von BA.1.1 bestätigt. Was bedeutet Rekombination bei Coronaviren? Ist das epidemiologisch bzw. klinisch relevant? Und was tut sich international? 1/8 — Andreas Bergthaler ☮️ (@abergthaler) April 5, 2022

"V preizkušanjih je bila potrjena ena rekombinacija BA.2 in Spike BA.1.1 brez primere," je dejal Bergthaler in dodal, da "ni epidemioloških ali kliničnih razlogov za zaskrbljenost". Navedel je, da se človek hkrati okuži z dvema virusoma in oba v celico vstopita hkrati.

Razpravi o rekombinantu se je pridružila tudi avstrijska virologinja Monika Redlberger-Fritz z medicinske univerze na Dunaju. "Z medicinskega vidika je še prezgodaj govoriti, ali je to skrb vzbujajoča različica," je poudarila.

V Avstriji so sicer v zadnjih 24 urah potrdili 16.479 novih okužb s koronavirusom in 44 smrti zaradi covida, kar je še vedno precej visoka številka.