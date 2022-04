Vodišku covid-19, vnetje ledvic in ušes pobralo veliko moči

"Na koncu me je malo 'zmanjkalo'. Začetek pokala je bil zelo uspešen. Pogoji so bili zaradi močnega vetra zelo težki in se je to zaradi bolezni prejšnji mesec še bolj poznalo. Dva dneva po okrevanju sem že odšel trenirati v Palmo de Mallorco in mi je na koncu malo zmanjkalo moči. Utrujenost se je poznala in sem začel delati napake. Vračam se domov in nato želim naslednjo tekmo odpeljali stoodstotno, ne tako, kot sem jo žal moral tokrat," je po nastopu sporočil Vodišek.

Prvi na svetovni kajtarski lestvici je izvrstno začel tekmovanje. V prvih sedmih regatah je zmagal v vseh plovih in vodil po prvih dveh dnevih. Po tretjem je nazadoval na tretje mesto, po četrtem dnevu pa po nekaj padcih na deseto.

Po bolezni padla fizična pripravljenost

Tonijev trener in oče Rajko Vodišek je ocenil, da je po treh dnevih tekmovanja "na polno" po bolezni padla fizična pripravljenost za kakšen večji podvig. Moč mu je vidno upadla po bolezni prejšnji mesec, covidu-19 ter vnetju ledvic in ušes. Do evropskega in nato svetovnega prvenstva septembra pa je še precej časa. Naslednjo tekmo bo imel čez dva tedna v francoskem Hyeresu.

Koprčan je bil edini slovenski predstavnik, ki se je uvrstil med deseterico, ki se je danes merila za visoka mesta na prvi pomembni jadralski tekmi v olimpijskih razredih v sezoni na svetu.

Mrakova in Božič 15.

Tina Mrak in Jakob Božič sta v mešanem olimpijskem razredu 470 s 112 točkami osvojila 15. mesto v svojem prvem nastopu. Mrakova je pred tem v Veroniko Macarol desetletje krojila svetovni vrh v ženskem razredu 470, ki pa ni več del olimpijskega programa.

Žan Luka Zelko je v razredu ilca 7 osvojil 21. mesto (161 točk). Liam Orel pa je bil 103. (312) med 166 jadralci na startni listi, od katerih trojica ni tekmovala.

V razredu ilca 6 je Lin Pletikos končala na 59. mestu med 89 jadralkami (172 točk).