Umrl nekdanji avstrijski podkancler, ki je veljal za prijatelja Slovenije

Busek je nepričakovano umrl v nedeljo, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA sporočili z Inštituta za Podonavje in Srednjo Evropo, na čelu katerega je bil kot predsednik uprave. Busek bi 25. marca praznoval 81. rojstni dan.

Busek je bil od leta 1991 do leta 1995 vodja avstrijske ljudske stranke (ÖVP). V tem času je bil tudi podkancler v veliki koaliciji skupaj s socialdemokrati (SPÖ) in hkrati minister za znanost in raziskave, od 1994 pa minister za izobraževanje.

Busek je veljal za poznavalca razmer na Zahodnem Balkanu. Od leta 1996 je bil koordinator Pobude za sodelovanje v Jugovzhodni Evropi (SECI), med letoma 2000 in 2002 pa odposlanec avstrijske vlade za širitev EU. Bil je tudi posebni koordinator Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo.

The IDM mourns the death of its chairman, former Vice-Chancellor Dr Erhard Busek who died last night. The board members, the managing director and IDM team are filled with the deepest sorrow. Our thoughts and condolences are with his family, friends and relatives. https://t.co/oc8GsujyPQ pic.twitter.com/CsS9quukdb