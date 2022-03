Koronavirus: V Avstriji 50 tisoč, v Nemčiji 263 tisoč okužb v enem dnevu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi v Nemčiji, kjer so od sredine februarja beležili upad števila novih koronavirusnih okužb, se je v zadnjem tednu ta trend znova obrnil. Vnovič se krepijo opozorila pred šestim valom pandemije in pozivi k cepljenju. Foto: Reuters

V Avstriji in Nemčiji vnovič beležijo porast števila okužb z novim koronavirusom. V Avstriji so v zadnjem dnevu našteli skoraj 50 tisoč primerov okužbe, iz sosednje Nemčije pa poročajo o rekordnih skoraj 263 tisoč primerih. Pri tem se krepijo opozorila pred šestim valom pandemije in pozivi k cepljenju.