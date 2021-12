Aktualni podatki o epidemiji. Kaj pravijo inšpektorji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spremljali smo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala vodja sektorja za finančni nadzor na Fursu Marjan Maček in v.d. glavne tržne inšpektorice na Tržnem inšpektoratu RS Martina Gašperlin.

"FURS nadaljuje s poostrenim nadzorm tudi v mesecu decembru. Za nadzor je na terenu večina uslužbencev, poleg inšpektorjev FURS so na terenu uslužbenci mobilnih oddelkov. Od 15. 11. do 9. 12. četrtka so inšpektorji Fopravili 3773 nadzorov, približno 157 nadzorov na dan," je povedal vodja sektorja za finančni nadzor na FURSU Marjan Maček.

Delež nadzorov pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti je v zadnjem tednu znašal 12 odstotkov, med tem, ko ta odstotek povprečno od začetka leta do 9. 12. 2021 znaša 20,5 odstotka.

Na letnem nivoju so, kot ej povedal Maček, opravili že več kot 7.700 nadzorov in izrekli kazni v skupni višini 132.600 evrov. Poudaril je, da ugotavlajjo pozitivne učinke poostrenih nadzorov, saj se delež nadzorov pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti zmanjšuje.

Finančna uprava bo, glede na epidemiološko situacijo in povečano tveganje prenosa okužb v veselih decembrskih dnevih, tudi v naslednjih tednih nadaljevala s poostrenim nadzorom. Nadzor se bo izvajal tudi med vikendi in prazničnimi dnevi zato zavezance prosijo za dosledno upoštevanje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, hkrati pa tudi pozivamo državljane, da se teh ukrepov držijo, kajti le to nam ta trenutek omogoča relativno nemoteno delo in življenje.

Kot je povedala v.d. glavne tržne inšpektorice Martina Gašperlin, so tržni inšpektorji od 6. do 12. decembra preverjali predvsem trgovinsko dejavnost. V tem času so opravili 650 nadzorov.

Zadnje številke o koronavirusu v Sloveniji

V nedeljo so v Sloveniji ob 1.749 PCR-testih potrdili 677 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 38,7 odstotka in je za dobre tri odstotne točke višji kot dan pred tem, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 22.129 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1.386, 14-dnevno povprečje na sto tisoč prebivalcev pa 1.050.